"Aquaman i zaginione królestwo": Pijany Jason Momoa kpił z Amber Heard?

Oprac.: Tomasz Bielenia Wiadomości

Amerykańscy dziennikarze dotarli do notatek terapeutki, do której chodziła Amber Heard. Z zapisków dr Dawn Hugh wynika, że aktorka skarżyła się na zachowanie swojego kolegi z planu filmu „Aquaman i zaginione królestwo”. Według jej słów Jason Mamoa celowo ubierał się jak Johnny Depp, żeby ją prowokować. Przychodził też do pracy pijany i naciskał na producentów, by Heard została wyrzucona z roli wodnej superbohaterki Mery.

Amber Heard i Jason Momoa /Roy Rochlin /Getty Images