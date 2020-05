Antony Hopkins założył profil na Tik Toku. Jego filmiki już są hitami

Antony Hopkins zadebiutował na Tik Toku w typowym dla siebie stylu. Wrzuca tam filmiki, na których tańczy, wygłupia się i… parodiuje inne gwiazdy.

Anthony Hopkins / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Instagramowe konto Hopkinsa od dawna bije rekordy popularności. Wrzucane tam krótkie filmiki, na których aktor występuje ze swoim kotem Niblo, gra na pianinie albo prezentuje najnowsze obrazy, wzruszają i bawią.



Teraz hollywoodzki gwiazdor postanowił podbić Tik Toka i zrobił to tak, jak to tylko on potrafi. Żartobliwie, prześmiewczo, ale z klasą.



Pierwsze, co zrobił, to podjął #Toosie Slide Challenge, czyli taneczne wyzwanie zainicjowane jeszcze w kwietniu przez Drake’a.



"Trochę spóźniłem się na imprezkę, ale lepiej późno niż wcale" - napisał Antony Hopkins pod swoim nagraniem.



Jednak taniec to nie wszystko, aktor sparodiował również dwóch innych gwiazdorów - Arnolda Schwarzeneggera i Sylvestra Stallone. Przygotował także niespodziankę dla fanów, którzy wolą go w poważniejszym wydaniu. Począwszy od 17 maja, w każdą niedzielę tuż po południu, będzie urządzał koncerty pianistyczne online wprost ze swojego domu. W trakcie występów będzie też odpowiadał na pytania zadawane przez fanów.