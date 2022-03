Jaką postacią w serialu "Mecenas Porada" jest pana bohater, Sebastian Krasiński? To bardziej pozytywna czy negatywna postać w życiu Kasi Porady?

- Myślę, że to będzie postać bardzo znacząca w życiu mecenas Porady. To bardzo związany z nią facet, zresztą nie tylko emocjonalnie, ale również formalnie. Należy zaznaczyć, że to jej mąż, który po jakimś czasie postanawia powrócić i chce z nią być, a ona, cóż... go nie chce. Krasiński wyjechał do Indii, gdzie poznał buddyzm oraz pomagał miejscowej ludności. Reguły, których się nauczył, przekłada na swoje codzienne życie - często posługuje się różnymi idiomami niczym z Tybetu w rozmowie z innymi, więc zdecydowanie wniesie nieco koloru do serialowego świata. "Mecenas Porada" to także programy natury prawnej - jest więc połączeniem kilku wątków; niezwykle obszerny, a Kasia Porada to bohaterka naszych czasów.

Jakie ma intencje wobec Kasi Porady pański bohater?

- Jaki tak naprawdę jest Sebastian, jakie ma intencje wobec Porady, będziemy dopiero wiedzieć w przyszłym sezonie. W pierwszej serii moja postać nie pojawia się od początku, ujawni się dopiero po kilku odcinkach, miesza trochę. Trudno stwierdzić, co tak naprawdę gra w jego duszy. I teraz pytanie... Czy bohaterka mu uwierzy i czy uwierzą mu widzowie? To jest taki typ człowieka, któremu nie wiadomo czy widzowie zaufają, czy go polubią czy wręcz podejdą do niego z rezerwą. Starałem się tak prowadzić tę postać, żeby nie dawać oczywistych odpowiedzi. Mam swoją wizję dotyczącą dalszego rozwoju tej postaci, więc cieszę się, że rzeczywiście w tym kolejnym sezonie mamy jeszcze o Sebastianie sporo do opowiedzenia.

Co sprawiło panu największą frajdę na planie "Mecenas Porady"?

- Towarzystwo - są tu bardzo dobrzy aktorzy, świetne towarzystwo, super reżyser. Po prostu bardzo dobra ekipa. Dołączyłem do serialu trochę później i wszyscy byli już taką rodziną, ale też szybko poczułem się jak u siebie. Był fajny klimat; bardzo lubię przebywać w tym gronie.

Niedługo w kinach odbędzie się premiera filmu "Szczęścia chodzą parami". Jak pan sądzi, co w dzisiejszych czasach może zaoferować widzowi komedia romantyczna?

- Przede wszystkim pozytywną energię i dobry humor. Myślę, że to jest jej założeniem - potrzebujemy dzisiaj wszyscy takiej odskoczni. Akcja filmu rozgrywa się w świecie bez pandemii, więc dobrze też obejrzeć taką produkcję i zobaczyć w niej świat, za którym wszyscy tęsknimy. "Szczęścia chodzą parami" to jeden z pierwszych filmów popandemicznych. Realizowaliśmy go długo i też czekał na swoją premierę i w końcu trafi do kin. Wierzę, że film wpłynie pozytywnie na widownię.

- Oprócz tego - Michał Żurawski w głównej roli amanta, ale z przymrużeniem oka. To jest zresztą genialny pomysł obsadowy, bo to zupełnie inna dla niego rola. Jeżeli ktoś widział "Króla", "Kruka" i inne produkcje z Michałem to z pewnością wie o czym mówię. Moja rola w tym filmie nie jest duża, ale jak dowiedziałem się, że głównego bohatera gra Michał Żurawski, to powiedziałem, że wchodzę z nim we wszystko. Film reżyserował Bartosz Prokopowicz, więc tym chętniej przyjąłem tę rolę. Fantastyczna ekipa, a moja postać robi tam takie szalone rzeczy, jakich jeszcze żaden mój bohater nie robił. A co to będzie, to widzowie zobaczą w kinach.

Czym "Szczęścia chodzą parami" wyróżniają się na tle innych polskich komedii romantycznych?

-Nietuzinkowym bohaterem. Ten film będzie wyróżniał się na tle innych dzięki Michałowi Żurawskiemu w roli Bruna. On jest specjalistą psychologii, trochę terapeutą, trochę coachem; człowiekiem, przed którym ludzie mogą się wygadać. To taki potrzebny bohater, z jakim większość ludzi ma do czynienia. Rola Michała oddaje fajny obraz dzisiejszego świata - na tym opierają się nasze problemy, które z kolei doprowadzają do szalenie zabawnych sytuacji.



-Lubi pan oglądać komedie romantyczne?

- Oczywiście, dniami i nocami. A tak serio to nie jest to może mój ulubiony gatunek, ale zdarza mi się go oglądać.



Jednym z najchętniej oglądanych ostatnio filmów na Netflix jest "Jak pokochałam gangstera". Cieszy się też popularnością w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Co spowodowało, że ten obraz tak przypadł widzom do gustu?

- To jest bardzo uniwersalna rozrywka, jaką proponuje widzom Maciej Kawulski. Mamy cofkę czasową - przenosimy się w czasie opowiadamy o barwnych latach 70., 80., czy początku 90. To jest taki miszmasz gatunkowy - raz bliżej mu do czarnej komedii, raz do filmu gangsterskiego. To historyczny film gangsterski, a jednocześnie jest bardzo bliski dramatowi; bawimy się tymi gatunkami i z widzem. Dobrze się to ogląda i tego słucha; jest w nim jakaś lekkość. Ta historia też jest taka dzisiejsza i to wszystko po prostu do siebie pasuje. Cieszę się, że mam na koncie taką produkcję.

Czy może pan zdradzić coś na temat filmu zatytułowanego "Samiec Alfa"?

Ciekawy projekt autorstwa znajomych z czasów studiów, gram niedużą choć znaczącą rólkę. Miałem zaszczyt występować z Wiesławem Komasą.



Ostatnio nie pojawił się pan w produkcjach reżyserowanych przez Patryka Vegę. Czy planuje pan jeszcze współpracę z reżyserem?

- To prawda. Miałem nawet propozycję zagrania w filmie o miłości i pandemii ale nie podjąłem się roli. Szukam teraz trochę innej energii. To co nakręciłem wcześniej, to dla mnie bezcenne doświadczenie. Jestem zadowolony z tej współpracy, ale na razie robię inne rzeczy.

Jakie ma pan plany na najbliższe miesiące? Drugi sezon "Mecenas Porady" i...?

"Mecenas Porada", zacząłem też serial dla Polsatu zatytułowany "Bracia", mam naprawdę masę pracy i ciekawych rzeczy w planach. Jest jeszcze film "Porady na zdrady 2", ale nie będę na razie o nim mówił. Czekam natomiast na premierę nowego filmu, w który bardzo wierzę, w reżyserii Michała Węgrzyna. Wyprodukował go Tadeusz Lampka i to będzie też w tym roku - myślę, że premiera powinna być na jesieni. Jeszcze tytuł jest nieznany, ale reklamowaliśmy go na razie w Internecie #foka - tak na razie mówiliśmy, a tytuł będzie jeszcze potwierdzany

w przyszłości. Cieszę się na ten rok a najbardziej cieszę się z Vincenta.

"Mecenas Porada": Kiedy i gdzie oglądać?

Nowy serial "Mecenas Porada" od 2 marca, w każdą środę o godzinie 20:05. Serial zobaczycie też w Polsat Box Go!



