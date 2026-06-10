Guidera przebywał w szpitalu od 11 maja. Trafił tam z powodu nagłego zatrzymania akcji serca. Jego żona potwierdziła w rozmowie z portalem TMZ, że rodzina zdecydowała się odłączyć go od aparatury podtrzymującej życie.

Anthony Guidera. Kariera aktorska

Guidera urodził się 18 października 1960 roku w San Francisco. Przeniósł się do Paryża, gdzie rozpoczął karierę modela. Pojawiał się także w reklamach. Na dużym ekranie debiutował małą rolą ochroniarza w "Ojcu Chrzestnym III" w 1990 roku.

W czasie następnych 15 lat grywał małe role w filmach i telewizji. Pojawił się między innymi w serialach "Renegat", "Słoneczny patrol", "Nash Bridges", "Anioł ciemności" i "Ostry dyżur". Wystąpił także w "Twierdzy" i "Armageddonie" Michaela Baya.

"Gatunek". Ten pocałunek przeszedł do historii kina

Największą rozpoznawalność przyniósł mu występ w "Gatunku", horrorze science fiction z 1995 roku. Opowiadał on o grupie naukowców, która stara się schwytać niebezpieczny obcy organizm. Ten przybiera postać pięknej kobiety i próbuje uwieść przypadkowych mężczyzn. Guidera wcielił się w jedną z jej pierwszych ofiar - nieszczęśnika, dla którego kontakt z pozaziemską istotą okazuje się śmiertelny. Aktor i grająca kosmitkę Natasha Henstridge otrzymali za tę scenę nagrodę MTV w kategorii "najlepszy pocałunek".



