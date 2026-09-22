Anne Hathaway ma za sobą wyjątkowo intensywny rok, ale to rola Penelopy w "Odysei" Christophera Nolana może zaprowadzić ją ponownie na oscarową galę. Universal Pictures podjął właśnie ważną decyzję dotyczącą kampanii filmu. Co ciekawe, aktorka będzie promowana w dokładnie tej samej kategorii, w której kilkanaście lat temu zdobyła swoją pierwszą statuetkę.

Nie oznacza to jeszcze nominacji do Oscara. Studio zdecydowało jednak, że będzie zgłaszać i promować Hathaway jako aktorkę drugoplanową za rolę Penelopy. Tym samym zakończyły się spekulacje, czy gwiazda "Odysei" zostanie ustawiona jako aktorka pierwszoplanowa.

Anne Hathaway i Tom Holland w filmie "Odyseja" Album Online East News

Anne Hathaway wraca do kategorii, która już przyniosła jej Oscara

Dla Hathaway to dobrze znany teren. W 2013 roku otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę Fantine w "Les Misérables. Nędznicy". Teraz, po 13 latach, jej nazwisko ponownie będzie promowane właśnie w tej kategorii.

Universal ustawił oscarową kampanię "Odysei" tak, by Matt Damon, czyli filmowy Odyseusz, był kandydatem studia w kategorii pierwszoplanowej. Hathaway trafi natomiast do grona aktorek drugoplanowych. W tej samej kategorii wytwórnia zamierza promować również Samanthę Morton, która wcieliła się w Kirke.

To istotna decyzja, bo pokazuje, jak studio zamierza rozłożyć swoje najmocniejsze nazwiska przed rozpoczęciem najważniejszej części sezonu nagród.

"Odyseja" jest dla Universalu wyjątkowym filmem

Christopher Nolan zebrał przed kamerą imponującą obsadę. Obok Matta Damona i Anne Hathaway pojawiają się między innymi Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron i Lupita Nyong'o.

Film okazał się także ogromnym sukcesem frekwencyjnym. We wrześniu jego światowe wpływy przekroczyły 1,6 miliarda dolarów, dzięki czemu "Odyseja" została najlepiej zarabiającym filmem w historii Universal Pictures.

Teraz rozpoczyna się kolejny etap życia produkcji. Studio przygotowuje kampanię nagrodową, a decyzja dotycząca Hathaway jest jednym z pierwszych wyraźnych sygnałów, na których rolach zamierza skupić uwagę.

Dla Anne Hathaway 2026 rok jest wyjątkowo pracowity

"Odyseja" nie jest jedyną dużą produkcją z Hathaway, która trafiła na ekrany w tym roku. W maju aktorka po dwóch dekadach ponownie wcieliła się w Andy Sachs w "Diabeł ubiera się u Prady 2". Kontynuacja zgromadziła oryginalną obsadę z Meryl Streep, Emily Blunt i Stanleyem Tuccim, a następnie zarobiła na świecie ponad 676 milionów dolarów.

Teraz jednak uwaga branży przenosi się na "Odyseję". Hathaway może znaleźć się w oscarowej rywalizacji w kategorii, która już raz okazała się dla niej szczególna. Czy historia rzeczywiście zatoczy koło, okaże się dopiero po ogłoszeniu nominacji.