​Anne Hathaway: Sztuczna pupa

W niedzielę, 12 listopada, Anne Hathaway obchodzi 35. urodziny. Mimo wielkiej sławy, aktorka należy do nielicznego grona "grzecznych" gwiazd. Nie zabiega o zainteresowanie mediów, nie oglądamy jej zdjęć, na których się upija, nie czytamy o skandalach z jej udziałem. "Chciałabym być aktorką, którą ludzie znają i szanują dzięki rolom filmowym, a nie życiowym perypetiom i skandalom. Nie chcę, żeby ktokolwiek, siedząc w kinie, myślał o moich podbojach sercowych czy imprezowych wyskokach. Wolałabym, aby mógł się skupić na tym, co ogląda" - powiedziała na samym początku swojej kariery. I jak do tej pory, niezmiennie trwa przy swoim postanowieniu. Nie stanowi pożywki dla mediów i dba o swoją prywatność, chociaż z drugiej strony, jak sama mówi - nie ma za wiele do opowiadania. "Jestem słabym materiałem na okładkę. Nie mam ani anoreksji, ani bulimii, nie piję, nie biorę narkotyków, nawet się nie rozwodzę. Co mogliby o mnie napisać?" - śmieje się aktorka.