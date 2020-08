Anna Wojton: Bufetowa z baru "Błysk"

Dzisiejsza widownia zna ją doskonale dzięki roli w serialu "Klan". Niektórzy być może pamiętają, że jej ekranowa bohaterka pojawiła się w telewizji ponad 20 lat wcześniej w innym serialowym hicie - "W labiryncie". Wszystko zaczęło się jednak od tego ujęcia: Anna Wojton i Janusz Józefowicz marzą o podbiciu Nowego Jorku... Z okazji 60. urodzin aktorki przypominamy jej najważniejsze role.

Anna Wojton i Janusz Józefowicz w filmie "Nowy Jork, czwarta rano" /INPLUS /East News

Mimo że ekranowy debiut zaliczyła już w 1984 roku dzięki epizodowi w zapomnianym dziś filmie Zbigniewa Rebzdy "Przyspieszenie", aktorska kariera Anny Wojton nabrała rozpędu dopiero od roli bufetowej z baru "Błysk" w filmie Krzysztofa Krauze "Nowy Jork, czwarta rano" (1988).

Po sukcesie filmu "Nowy Jork, czwarta rano" Wojton znalazła się w obsadzie serialu "W labiryncie" (1988-90), gdzie zagrała Mariolę Kaczorek - laborantkę w pracowni, a później studentkę farmacji.

"To był mój telewizyjny debiut. Po trzech sezonach zrezygnowałam, ponieważ uznałam, że nadszedł czas na inne wyzwania zawodowe. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji teraz, że młoda dziewczyna rezygnuje z roli w serialu. Dziś sama też bym tego nie zrobiła, ale wtedy to były inne czasy" - mówiła "Super Expressowi".



Równolegle z karierę kinową i telewizyjną Wojton kontynuowała przygodę z teatrem. Tuż po zakończeniu studiów we wrocławskiej PWST występowała w warszawskim Teatrze Powszechnym (1984-85), przez kolejne lata była aktorką Teatru Ateneum (1985-89) oraz Teatru Nowego (1991-94).

Aktorkę mogliśmy potem zobaczyć w dwóch odcinkach epickiego serialu Andrzeja Konica "Pogranicze w ogniu" (1991), gdzie zagrała ministerialną sekretarkę Irenę von Bender. W drugiej połowie lat 90. aktorka wyjechała z Polski.



"Zaszłam w ciążę i wyjechałam z mężem, który objął stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu w Sztokholmie. Tam przyszedł na świat mój Kubuś. Trzeba przyznać, że Szwecja to kraj idealny dla matek z dziećmi i... emerytów. Naprawdę mają duże wsparcie ze strony państwa" - aktorka wspominała w rozmowie z "Tele Tygodniem".

W 2007 roku Wojton dołączyła do obsady nowego serialu "Klan", w którym występuje do dziś. Co ciekawe, gra w nim tę samą postać, którą kreowała w serialu "W labiryncie". "Klanową" karierę Mariola Kaczorek rozpoczynała jako gosposia, potem została żoną profesora Juliana Deptuły, obecnie jest właścicielką agencji "Czystość i Styl".

Aktorka regularnie występuje w popularnych produkcjach telewizyjnych. Oglądaliśmy ją m.in. w "Samym Życiu", "Pierwszej miłości", "Na Wspólnej", 'Tylko miłość" czy "Odwróconych". Kinowa publiczność pamięta ją zapewne z epizodów w filmach Marka Koterskiego (właścicielka psa-inwalidy w "Dniu świra", barmanka na "Jutrzence" w filmie "Wszyscy jesteśmy Chrystusami").

Zdjęcie Anna Wojton w 2019 roku / ForumGwiazd / Agencja FORUM

Ostatnie lata to dla aktorki głównie epizodyczne role w serialach. Wojton wystąpiła gościnnie w polsatowskim "To nie koniec świata!", zaliczyła też udział w produkcji TVN-u "Lekarze". Bardziej znacząco zaznaczyła ekranową obecność w obyczajowym serialu TV7 "Zakochani po uszy".