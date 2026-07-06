Kameralne Lato oraz 5. edycja Freedom Film Festival

To nie jest festiwal, który kończy się po wyjściu z seansu. Kameralne Lato w Radomiu to również: konkursy, pokazy plenerowe, spotkania z twórczyniami i twórcami, debaty, warsztaty i branżowy pitching.

19. edycja Międzynarodowych Spotkań Filmowych Kameralne Lato rozpoczęła się w niedzielę, 5 lipca. Natomiast już w środę, 8 lipca, odbędzie oficjalne otwarcie 5. edycji Freedom Film Festival. Wydarzeniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy "Wajda Uniwersum".

Finał festiwalu odbędzie się w sobotę, 11 lipca, w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. To wtedy poznamy laureata nagrody Skrzydła w Ogólnopolskim Konkursie Filmów Młodzieżowych Wysokie Loty, zdobywcę Platynowego Łucznika w Międzynarodowym Konkursie Filmów Krótkometrażowych, zdobywcę Złotego Łucznika w Ogólnopolskim Konkursie Filmów Krótkometrażowych, nominowanych do Nagród im. Jana Machulskiego oraz zwycięzcę konkursu Scenariusz '76 na treatment filmu inspirowanego wydarzeniami Radomskiego Czerwca '76.

Trzonem filmowego programu pozostają konkursy. Jako pierwszy odbędzie się Konkurs Filmów Odrzutowych Hyde Park, zaplanowany na poniedziałek, 6 lipca, w restauracji PaTaThai. We wtorek, 7 lipca, w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Filmów Młodzieżowych Wysokie Loty, adresowany do młodych talentów. Filmy oceni jury w składzie: przewodniczący Olaf Lubaszenko oraz Małgorzata Imielska, Grzegorz Jach i Anna Mucha.

W środę i czwartek, 8 i 9 lipca, publiczność zobaczy filmy prezentowane w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Krótkometrażowych Freedom Film Festival. Konkursową część programu zamknie Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych Freedom Film Festival, zaplanowany na piątek, 10 lipca. W dwóch blokach pokazane zostaną produkcje z Polski, Czech, Bangladeszu, Filipin, Austrii, Francji, Estonii, Stanów Zjednoczonych, Chin, Libanu i Australii.

Goście, spotkania i pokazy specjalne

Podczas tegorocznej edycji festiwalu w ramach cyklu Akademia Zawodowców zaplanowano rozmowy z Olafem Lubaszenką, Kordianem Kądzielą oraz Piotrem Cyrwusem i Kamilą Urzędowską. Spotkania poprowadzi Łukasz Adamski, a po nich odbędą się seanse w ramach plenerowego kina Niebo nad Radomiem.

W sobotę Freedom Film Festival zaprosi na trzy pokazy specjalne. W programie znalazły się: "Ostatni dzwonek" Magdaleny Łazarkiewicz ze spotkaniem z reżyserką, "Panna Nikt" Andrzeja Wajdy ze spotkaniem z Anną Muchą oraz "On będzie miasto" Magdaleny Juszczyk ze spotkaniem z reżyserką, które poprowadzi dziennikarka Magdalena Juszczyk.

Ciekawym punktem programu będzie także "Realizacja filmowych scen specjalnych", zaplanowana na środę jako otwarte wydarzenie plenerowe. Za realizację odpowiada m.in. reżyser Bodo Kox, a główną rolę zagra Anna Mucha.

Podczas festiwalu odbędą się również różne branżowe spotkania i pitchingi. Nie zapomniano o najmłodszych. Dla dzieci zaplanowano pokaz filmu "Za duży na bajki 3" Kristoffera Rusa połączony z warsztatami.

Pełen program festiwalu można znaleźć na oficjalnej stronie oraz w mediach społecznościowych.

19. Międzynarodowe Spotkania Filmowe Kameralne Lato oraz 5. Freedom Film Festival odbywają się w Radomiu w dniach 5-11 lipca 2026 roku. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.