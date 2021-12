Anna Mucha powróciła wspomnieniami do pamiętnego wieczoru z filmowej premiery "Kogla Mogla 3" . Wydaje się, że ogromne emocje i świetna zabawa na czerwonym dywanie zapisały się na stałe w sercu artystki. Ta przyznaje, że aktorskie zmagania "to szczególna praca i zawód, kiedy wystawiamy się na Wasze opinie, oceny i nic nie możemy już z tym zrobić... Co innego na scenie w teatrze [...] stąd ta trema i niepokój....".

"Kogel Mogel 4": Wkrótce w kinach

Teraz czas na kolejną część kinowego hitu , której, jak dodaje Anna Mucha, sama nie może się doczekać. Aktorka opublikowała gorący kadr, który ukazuje kulisy tak wielkiego wydarzenia, jakim jest właśnie premiera filmowej produkcji. I choć na kolejną jeszcze chwilkę musimy zaczekać - dane mówią o 7 stycznia 2022, internauci mogą przenieść się do roku 2019. Wówczas Anna Mucha pokazała się przed obiektywami w długiej, niezwykle eleganckiej sukni. Zmysłowa kreacja z wycięciami i głębokim dekoltem przykuwa uwagę fanów, którzy, onieśmieleni wyglądem idolki, dzielą się swoją pochlebną opinią w sekcji komentarzy. Artystka postawiła na zieleń, różowe dodatki, rozpuszczone włosy oraz dopełniający całość stylizacji makijaż.

