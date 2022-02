Anna Mucha opublikowała nagranie, na którym mówi o swojej roli w filmie Patryka Vegi "Miłość, seks & pandemia" . Artystka wcieliła się w seksoholiczkę - Kaję, która jest rozpustna i prowadzi rozwiązły tryb życia.



Anna Mucha: Tylko dla dorosłych widzów

Aktorka podkreśliła, że nie utożsamia się z bohaterką, ale bardzo skrupulatnie przybliżyła widzom sylwetkę granej przez siebie postaci i opisała, jakie wartości - a właściwie ich brak - prezentuje frywolna Kaja.

Reklama

"Miłość, seks & pandemia. Uwaga! Tylko dla dorosłych widzów! Kaja i @patryk_vega_official w kinach" - napisała Mucha.



Instagram Wideo (IGTV)

"Miłość, seks & pandemia": Fani krytykują

Pod nagraniem Anny Muchy pojawiło się sporo słów krytyki względem filmu Patryka Vegi. Fani aktorki, przyznają, że produkcja ich rozczarowała, bo liczyli na coś więcej... Na szczęście, internauci niemalże jednogłośnie zaznaczyli, że rola Anny Muchy - od początku do końca - intryguje.

Instagram Post

"Aniu, jesteś piękną i świetną aktorką, ale proszę cię nie reklamuj już tego chłamu", "Niestety... W połowie filmu wyszliśmy...", "Ten film to niezła kaszanka, cokolwiek pani tu nie wstawi i nie będzie zachwalać, to raczej specjalnie nie zachęci", "Warunki, figura idealne do tej roli. Widać, że dobrze się Ania czuje w takim wydaniu", "Wyglądasz prześlicznie w tych włosach i w tym makijażu", "Katastrofa!" - pisali fani.



Instagram Wideo (IGTV)

"Miłość, seks & pandemia": Nowy film Patryka Vegi

Erotyczne fantazje, dreszcz pożądania, uzależnienie od randkowych aplikacji i wszystko to, co skrzętnie ukrywamy za drzwiami sypialni. Do tego samotność, która wraz z pandemią COVID-19 na dobre wkroczyła w nasze życie i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich. Oto film, który nie boi się tematów tabu i pokazania seksu i miłości, jakimi są naprawdę. To historia nowoczesnych, przebojowych kobiet, która nikogo nie pozostawi obojętnym.



Wideo Kubańczyk, Ewelina Lisowska, DJ Slavic - Wartości (z "Miłość, seks & pandemia")

Trzy spragnione wrażeń i męskiego towarzystwa przyjaciółki wychodzą w miasto, aby zabawić się w najkrótszą noc w roku. Kaja (Anna Mucha) jest pewną siebie i ambitną dziennikarką, która swoich kochanków już dawno przestała liczyć. Teraz na jej celowniku pojawia się niejaki Johnny - mistrz uwodzenia kobiet. Kaja widzi w nim nie tylko nową zdobycz, ale i szansę na przebojowy artykuł, na potrzeby którego postanawia pójść z Johnnym do łóżka.

Olga ( Zofia Zborowska-Wrona ) to silna prokurator i zadeklarowana feministka. Jej poglądy i życie rodzinne zostaną wystawione na próbę, kiedy znajdzie się pod niemal narkotycznym wpływem mężczyzny z egzotycznego wschodu. Nora ( Małgorzata Rozenek-Majdan ) odnosi sukcesy zawodowo, zajmując się fotografią, ale jej życie uczuciowe pozostaje w rozsypce.



"Miłość, seks & pandemia" 1 / 6 Erotyczne fantazje, dreszcz pożądania, uzależnienie od randkowych aplikacji i wszystko to, co skrzętnie ukrywamy za drzwiami sypialni. Do tego samotność, która wraz z pandemią Codid-19 na dobre wkroczyła w nasze życie i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich. Oto film, który nie boi się tematów tabu i pokazania seksu i miłości, jakimi są naprawdę. To historia nowoczesnych, przebojowych kobiet, która nikogo nie pozostawi obojętnym - zapowiada dystrybutor, Kino Świat. Źródło: materiały prasowe Autor: Kino Świat udostępnij

Wszystko zmieni się, gdy przed obiektywem aparatu stanie młodszy od niej model. Wkrótce za sprawą pandemii życie trzech przyjaciółek oraz Bartka (Sebastian Dela) - kuzyna Kai, prawiczka, który postanawia podbić świat nocnych klubów jako striptizer - zostanie dosłownie wywrócone do góry nogami. A każde z nich odkryje, że miłość w czasach lockdownu ma znacznie więcej niż 50 twarzy.

Zobacz również:

Młoda polska aktorka nago. Starszy partner zawstydzony

Zbyt realistyczne sceny erotyczne? Mówił o niej cały świat

Rozwiódł się dla niej z żoną. Dlaczego porzucił ją i ich córkę?