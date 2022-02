Nowy film Patryka Vegi " Miłość, seks & pandemia" to opowieść o trzech spragnionych wrażeń i męskiego towarzystwa przyjaciółek, które wychodzą w miasto, aby zabawić się w najkrótszą noc w roku.



Anna Mucha: Sceny intymne

Grana przez Annę Muchę Kaja jest pewną siebie i ambitną dziennikarką, która swoich kochanków już dawno przestała liczyć. Teraz na jej celowniku pojawia się niejaki Johnny - mistrz uwodzenia kobiet. Kaja widzi w nim nie tylko nową zdobycz, ale i szansę na przebojowy artykuł, na potrzeby którego postanawia pójść z Johnnym do łóżka.



"Lubi seks jak koń owies" - tak aktorka charakteryzuje swoją bohaterkę.

"Czekały na mnie nowe wyzwania i nowe doświadczenia, jeśli chodzi o nagrywanie scen intymnych" - dodaje Mucha.



"To jest na pewno nowa odsłona mnie jako aktorki, postaci i roli" - puentuje gwiazda filmu.

"Sceny seksualne rozbieraliśmy na czynniki pierwsze"

Także Patryk Vega zdradził, jak aktorki oraz cała ekipa przygotowywali się do kręcenia scen seksu. "Wszystkie sceny seksualne rozbieraliśmy na czynniki pierwsze, bo nie można przyjść na plan i powiedzieć komuś: 'Teraz się bzykajcie'" - wyznał w rozmowie z "Super Expressem".

"Trzeba ustalić choreografię, zdecydować, co robimy, ustalić granice, bo nie może być sytuacji, w której aktor zostanie zaskoczony. Takie rzeczy ustalamy wcześniej - na co się godzimy, jak to wygląda. Zależało nam na tym, by aktorzy czuli się komfortowo" - dodał.

W obsadzie nowego filmu Patryka Vegi obok Anny Muchy zobaczymy także m.in. Zofię Zborowską-Wronę, Małgorzatę Rozenek-Majdan, Dawida Czupryńskiego i Tomasza Dedka.

"Miłość, seks & pandemia" 1 / 6 Erotyczne fantazje, dreszcz pożądania, uzależnienie od randkowych aplikacji i wszystko to, co skrzętnie ukrywamy za drzwiami sypialni. Do tego samotność, która wraz z pandemią Codid-19 na dobre wkroczyła w nasze życie i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich. Oto film, który nie boi się tematów tabu i pokazania seksu i miłości, jakimi są naprawdę. To historia nowoczesnych, przebojowych kobiet, która nikogo nie pozostawi obojętnym - zapowiada dystrybutor, Kino Świat. Źródło: materiały prasowe Autor: Kino Świat udostępnij

"To był dla nas wszystkich szczególny rok. Nasze życie wywróciło się do góry nogami. Pandemia zmusiła nas do refleksji i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich. Samotność w czasie pandemii, wyzuty z emocji seks i coraz większa trudność w zbudowaniu z drugim człowiekiem relacji opartej na miłości. O tym opowiada mój nowy film" - zapowiada reżyser.

"Cierpimy na epidemię samotności. Coraz łatwiej przychodzi nam wyzuty z emocji seks, a nie potrafimy stworzyć relacji z drugim człowiekiem opartej na bliskości" - taką diagnozę współczesności stawia jedna z bohaterek filmu.

