Anna Mucha w swoich social mediach zaczęła promować film Patryka Vegi "Miłość, seks & pandemia". Jest to dramat obyczajowy, w którym aktorka wciela się w dziennikarkę i seksoholiczkę Kaję .

Aktorka znana z serialu "M jak miłość" posiada wierne grono fanów w mediach społecznościowych. Czy wiedzą oni o tym, ile ma lat, ile ma wzrostu, jakie ma wykształcenie i w jakich jeszcze tytułach miała okazję wystąpić? I jak wyglądają jej działania na Instagramie?

Czas na najważniejsze informacje o aktorce przed premierą "Miłość, seks & pandemia"!

Anna Mucha: Ile ma lat? Wiek, wzrost, waga, znak zodiaku

Ile lat ma Anna Mucha? Seksapil i uśmiech aktorki z pewnością odejmują jej kilku wiosen. Urodziła się 26 kwietnia 1980 roku, co wskazuje na to, że niedługo skończy 42 lata. Jej znakiem zodiaku jest Byk.

Aktorka słynie z sylwetki o bardziej pełnych kształtach, czego nie wstydzi się pokazywać na swoim Instagramie. Gwiazda ma 165 cm wzrostu i waży w okolicach 56 kilogramów. Przyznaje się również do tego, że uwielbia dobrze zjeść.

Anna Mucha: Gdzie mieszka? Skąd pochodzi?

Anna Mucha pochodzi z Warszawy. To tam ukończyła Liceum im. Stefana Batorego, a następnie studiowała na Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych.

W wieku 18 lat wyruszyła wraz z ojcem do Indii, co zaowocowało zainteresowaniem podróżami.

Gdy miała 27 lat, wyjechała na rok do Nowego Jorku, by tam uczęszczać na zajęcia z aktorstwa w Lee Strasberg Theatre and Film Institute.



Anna Mucha: Rodzina

Aktorka rzadko mówi o swojej rodzinie. Może to dlatego, że jej najbliżsi nie mają nic wspólnego z karierą artystyczną? Mama aktorki - również Anna - z wykształcenia jest ekonomistką i pracuje w marketingu. Ojciec artystki jest prawnikiem. Rodzice gwiazdy rozwiedli się, gdy miała 3 lata i przez długi czas nie miała kontaktu ze swoim ojcem.

W wychowaniu Anny bardzo dużo pomogli rodzice jej mamy. Babcia - Irena - prowadziła sklep mięsny, natomiast dziadek był wojskowym. Aktorka jest jedynaczką.

Anna Mucha: Kariera filmowa i serialowa

Kariera aktorska Anny Muchy rozpoczęła się już w przedszkolu, gdzie grała główną rolę w przedstawieniu "Czerwony Kapturek". W szkole podstawowej uczęszczała na zajęcia teatralne. Na dużym ekranie zadebiutowała już w wieku 9 lat, jako Sabinka w filmie "Korczak" (reż. Andrzej Wajda).

Kariera młodej aktorki zaczęła się rozkręcać w 1993 roku, kiedy to zaledwie 13-letnia Anna zagrała w filmie Stevena Spielbegra. Chodzi o rolę Danki Dresner z "Listy Schindlera".

Do 2000 roku zagrała w:

"Panna Nikt" Andrzeja Wajdy,

"Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową" Krzysztofa Zanussi,

"Chłopaki nie płaczą" Olafa Lubaszenki.

Następnie zaczęła skupiać się bardziej na działalności serialowej.

W 2003 roku Anna Mucha zaczęła grać w serialu "M jak miłość", w którym występuje do dziś. Jej bohaterką jest Magdalena Budzyńska (wcześniej Magdalena Marszałek) - przyjaciółka i była współlokatorka Kingi i Piotra Zduńskich.



Gwiazda powróciła na duże ekrany w 2011 roku, występując jako lesbijka Mira w filmie "Och, Karol 2" (reż. Piotr Wereśniak). W 2016 roku pierwszy raz Anna Mucha rozpoczęła współpracę z Patrykiem Vegą. Zagrała Kinię w filmie "Pitbull. Nowe porządki".

W ostatnich latach można ją kojarzyć jako Inspektor Bożenę z filmu "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3" (reż. Kordian Piwowarski, 2019 r.) oraz "Koniec świata, czyli kogel-mogel 4" (reż. Anna Wieczur-Bluszcz, 2021 r.).

Najnowsza produkcja, znów we współpracy z Patrykiem Vegą to "Miłość, seks & pandemia", której premiera nastąpi już 4 lutego 2022.



Anna Mucha: miłość, mąż, partner

W latach 2003-2007 aktorka była związana z dziennikarzem i celebrytą - Kubą Wojewódzkim. Ich związek należał do jednych z najgorętszych w polskim show-biznesie. Fani pomimo informacji o zakończeniu związku, wciąż liczyli na wielki powrót duetu. Wojewódzki na swoim Instagramie sam nawet odpowiedział jednej fance, że nie wróci do Anny Muchy, gdyż "jej dzieci go nie polubiły".

Już w 2008 roku Anna Mucha poznała nowego partnera życiowego - Marcela Sorę (producenta filmowego i telewizyjnego). Miało to miejsce w trakcie nagrywania programu "Jak oni śpiewają?", gdzie Sora był kierownikiem planu. Pomimo wielu spekulacji, do dziś nie ma pewności, czy para wzięła ze sobą ślub. Wiadomo natomiast, że z tego związku pojawiła się córka i syn. Rozstanie pary nastąpiło w 2018 roku, lecz nie blokuje to im wspólnych działań artystycznych .

Po zakończeniu związku z Marcelem Sorą nie było przez długi czas wiadomo o nowej miłości aktorki. Od pewnego czasu media przypuszczały, że jest ona związana z Jakubem Wonsem - aktorem filmowym i reżyserem teatralnym. Dopiero w kwietniu 2021 roku Mucha i Wons przyznali, że są razem, udostępniając wspólne nagranie na InstaStories celebrytki.

Anna Mucha: Instagram

Aktorka i prezenterka programów śniadaniowych udziela się dość regularnie na Instagramie. To właśnie tam zebrała już ponad 900 tysięcy obserwujących. Jest to jedyne miejsce, gdzie możemy poznać życie Anny Muchy "od kuchni". Możemy tam znaleźć jej zdjęcia z podróży, zapowiedzi filmowe i serialowe, ale również gorące zdjęcia, pełne kobiecego wdzięku.



