Anna Maria Sieklucka: Szokujący wywiad z gwiazdą "365 dni"

7 lutego pojawi się w kinach jeden z najbardziej oczekiwanych polskich filmów ostatnich miesięcy, czyli "365 dni", ekranizacja erotycznej powieści Blanki Lipińskiej. Z tej okazji magazyn "Viva" przeprowadził wywiad z odtwórczynią głównej roli - Anną Marią Sieklucką. Napastliwy i pełen seksistowskich uwag ton rozmowy spowodował, że jest o niej niemal tak głośno, jak o samym filmie.

No to najgorszy wywiad w karierze Anna Maria Sieklucka ma już za sobą /Adam Jankowski / Reporter

Wszystko za sprawą przeprowadzającego wywiad Romana Praszyńskiego, dziennikarza, który ma na koncie m.in. nominację do Paszportu Polityki w 2004 roku. Praszyński, pseudonim Red Vonnegut, pisuje romanse historyczne. Na swoim koncie ma powieści "Na klęczkach", "Miasto sennych kobiet", "Jajojad", "Córki Lota" i "Córka Wokulskiego".

55-letni redaktor postanowił w jasny sposób pokazać, co myśli o samym filmie, jak i wcielającej się w nim w główną rolę aktorce. Jego pytania były napastliwe i nacechowane seksizmem.

Poniżej kilka cytatów z rozmowy Praszyńskiego z Sieklucką.

Praszyński: Czy lubi pani seks?

Sieklucka: - A jakie to ma znaczenie?

Praszyński: Skoro nie lubi pani seksu, to co pani lubi?

Praszyński: Założyła pani na casting koronkową bieliznę?

Sieklucka: - Absolutnie nie. Pierwszym etapem castingu było pokazanie właściwych emocji i nie wiem czy da pan wiarę, ale do tego prezentacja bielizny nie jest niezbędna. Miałam kilka scen do odegrania z polskim aktorem.



Praszyński: Pani ma doświadczenie seksualne?

Sieklucka: A pan?



Praszyński: A co ze wstydem w scenach rozbieranych?

Sieklucka: - To było przełamywanie się każdego dnia. Najtrudniejsza była pierwsza scena intymna. Musieliśmy się dotknąć z Michele. Nasze ciała musiały się zbliżyć. Powiedziałam sobie: "Jestem aktorką. Ciało jest moim narzędziem pracy". Takim scenom towarzyszą trudne emocje. Psychiczne wykończenie. Ale to praca całego zespołu, z którym czuliśmy się niezwykle bezpiecznie i komfortowo.

Praszyński: Piła pani wieczorami, żeby zapomnieć? [sceny erotyczne - przyp.red.]

Sieklucka: - Pracowaliśmy z cudowną ekipą, ludźmi którzy dali nam poczucie intymności. Stworzyli familiarną atmosferę. Nie potrzebowaliśmy żadnych używek.

Praszyński: Gdzie się pani urodziła?

Sieklucka: - W Lublinie. Magiczne miasto. Za każdym razem, jak wracam do Lublina, widzę, jak się zmienia, jak kulturalnie wzrasta. Jak przyjemnie tam żyć.

Praszyński: A kluby nocne są?

Praszyński: Bywa pani na plażach nudystów?

Sieklucka: - Nie.

Praszyński: Dlaczego?

Sieklucka: - Nie czuję potrzeby.

Praszyński: A kąpała się pani nago w morzu?

Sieklucka: - Nigdy w życiu. Teraz może może spróbuję.

Praszyński: Czyli nie ma pani swobody z ciałem?

Sieklucka: - Na pewno nie mam potrzeby ekshibicjonizmu.



Praszyński: Zakochała się pani we Włochu, Michele Morrone?

Sieklucka: W jakim sensie?

Praszyński: Każdym. Emocjonalnym, namiętnym.

Sieklucka: - Stworzyliśmy fajną relację między sobą, którą ludzie budują często przez lata. Zbudowaliśmy zaufanie i chyba mogę powiedzieć przyjaźń. Zachowujemy się przy sobie, jakbyśmy się znali od zawsze.

Praszyński: Jak ludzie idą ze sobą do łóżka, bliskość natychmiast się pojawia.

Sieklucka: - Jesteśmy aktorami, podchodzimy do swojej pracy profesjonalnie.

Praszyński: Chciałaby pani mieć takiego faceta, jak Morrone? Opiekuńczy Włoch, przystojny, słynny, bogaty, namiętny.

Sieklucka: - Skupiam na tym, co człowiek ma w sercu. Co ma w głowie.

Praszyński: Ma pani kulawego chłopaka, łysego z brzuchem?

Sieklucka: - Moja słodka tajemnica

Praszyński: Jest pani samotną kobietą?

Sieklucka: - Tak pan sądzi?

Praszyński: A kiedy pani płacze, do kogo idzie pani się przytulić?

Sieklucka: - Radzę sobie z problemami sama. Zdarzają się momenty kiedy jadę do przyjaciółki. Chwile smutku mam na szczęście bardzo rzadko. Staram się tak podchodzić do życia, żeby codziennie wyciskać z niego wszystkie soki.

Praszyński: Brzmi pani jak kobieta, która ma 57 lat, a nie 27.

Przypomnijmy, że wyreżyserowane przez Barbarę Białowąs "365 dni" mają być zupełnym przeciwieństwem polskich komedii romantycznych, jakie na przełomie roku pojawiają się w kinach. Produkcja promowana jest jako pierwszy polski film erotyczny, opowieść o pożądaniu i pragnieniach.



Massimo Torricelli, młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel jest dyrektorką sprzedaży w luksusowym hotelu. Odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. Podejmuje ostatnią próbę ratowania związku. Razem z partnerem i przyjaciółmi leci na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo - najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na... pokochanie go.



W rolach kochanków zobaczymy wspomnianą Annę Marię Sieklucką oraz Michele'a Morrone'a.