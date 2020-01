Anna Maria Sieklucka: "365 dni" to nie "Grey"

W lutym do kin trafi ekranizacja powieści erotycznej Blanki Lipińskiej "365 dni". Zdaniem Anny Marii Siekluckiej, odtwórczyni głównej roli, film może okazać się przełomem i wprowadzić dyskusję społeczną dotyczącą seksu na zupełnie inny poziom. Chociaż często mówi się o nim jako o polskiej wersji "Pięćdziesięciu twarzy Greya", aktorka nie zgadza się z tymi porównaniami. Twierdzi, że produkcja ma inny rodzaj energii i jest zrobiona w odmienny sposób.

- Myślę, że ten film będzie wielkim przełomem w naszym kraju i absolutnie nie porównywałabym go do "Pięćdziesięciu twarzy Greya". To jest pierwszy taki polski film - mówi agencji Newseria Lifestyle Anna Maria Sieklucka.

Ekranizacja debiutanckiej powieści Blanki Lipińskiej jest według Siekluckiej produkcją zupełnie różną od tych, które mogliśmy dotychczas oglądać na ekranach polskich kin. Jej zdaniem częste porównania do "Pięćdziesięciu twarzy Greya" nie są właściwe. "365 dni" ma zupełnie inne przesłanie, w odmienny sposób ukazuje erotykę i emocje głównych bohaterów.

- O gustach się nie dyskutuje, każda osoba może mieć zupełnie inne zdanie. Przede wszystkim nie zgodziłabym się z porównaniem do "Pięćdziesięciu twarzy Greya" ze względu na to, w jaki sposób zostały oddane emocje i nakręcone sceny erotyczne. Polskie kino jeszcze nie doświadczyło erotyki na ekranie w takim wymiarze - twierdzi aktorka.



Na pytanie, która z produkcji - polska czy zagraniczna - okaże się lepsza, odtwórczyni roli Laury nie chce udzielać odpowiedzi. Twierdzi, że filmy są zupełnie inne i po prostu nie da się ich ze sobą zestawić.

- Nie jestem w stanie ocenić, czy "365 dni" będzie gorszym, czy lepszym filmem niż "Pięćdziesiąt twarzy Greya". Nawet nie śmiałabym wypowiadać się na ten temat, po prostu uważam, że to będzie zupełnie inny film - podsumowuje Anna Maria Sieklucka.