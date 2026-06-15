"Straszny film" trafił do kin w 2000 roku. Parodia kultowych horrorów, takich jak "Krzyk" czy "Koszmar minionego lata" okazał się być strzałem w dziesiątkę. Za kamerą stanął Keenen Ivory Wayans. Scenariusz napisali między innymi Shawn i Marlon Wayans. Zagrali oni także jedne z głównych ról. W kolejnych latach powstały jeszcze cztery części.

Obecnie na ekranach kin można oglądać szóstą część "Strasznego filmu".

Anna Faris ujawnia prawdę o zarobkach za rolę w "Strasznym filmie"

Anna Faris wcielała się w główną bohaterkę filmu, Cindy Campbell. Kreację tę powtórzyła jeszcze trzykrotnie, ostatecznie żegnając się z serią dopiero przy okazji "Strasznego filmu 4" (2006). Powróciła do roli przy okazji najnowszej, szóstej odsłony.

Rola w "Strasznym filmie" była dla Anny Faris przepustką do wielkiej kariery w Hollywood. W kolejnych latach występowała w takich filmach jak: "Między słowami", "Dyktator" czy "22 Jump Street".

Seria parodii kultowych horrorów okazała się gigantycznym sukcesem finansowym. Pierwszy "Straszny film" zarobił około 278 mln dolarów, a łącznie pięć części zgarnęło niemal 897 mln dolarów na całym świecie przy budżecie wynoszącym około 172 mln dolarów.

"Straszny film 2" Dimension Films / Entertainment Pictures Agencja FORUM

Okazuje się jednak, że gwiazdy franczyzy nie zarobiły na niej fortuny. Anna Faris w rozmowie z Variety szczerze opowiedziała o kulisach swojej umowy i niewielkich gażach, jakie otrzymywała za rolę Cindy Campbell.

"Nie rozumiałam wtedy, jak działają takie kontrakty. Studio mogło związać cię z franczyzą i płacić bardzo niewiele" - wspominała aktorka.

Faris zdradziła, że za pierwszy film otrzymała około 65 tysięcy dolarów kanadyjskich w ramach umowy obejmującej trzy części serii. Jak przyznała, pieniądze szybko zniknęły po odliczeniu podatków i prowizji dla menedżera.

Aktorka ujawniła też, że nie wróciła w "Strasznym filmie 5", ponieważ nie zaproponowano jej udziału w projekcie.

"Myślę, że chodziło o wiek i pieniądze. Nigdy nie dostałam wynagrodzenia porównywalnego z mężczyznami. Wiem, że ani ja, ani Regina Hall nie zarabiałyśmy tyle, żeby można było coś odłożyć" - powiedziała Faris.