"Straszny film" trafił do kin w 2000 roku. Parodia kultowych horrorów, takich jak "Krzyk" czy "Koszmar minionego lata" okazał się być strzałem w dziesiątkę. Za kamerą stanął Keenen Ivory Wayans. Scenariusz napisali między innymi Shawn i Marlon Wayans. Zagrali oni także jedne z głównych ról. W kolejnych latach powstały jeszcze cztery części.
Obecnie na ekranach kin można oglądać szóstą część "Strasznego filmu".
Anna Faris ujawnia prawdę o zarobkach za rolę w "Strasznym filmie"
Anna Faris wcielała się w główną bohaterkę filmu, Cindy Campbell. Kreację tę powtórzyła jeszcze trzykrotnie, ostatecznie żegnając się z serią dopiero przy okazji "Strasznego filmu 4" (2006). Powróciła do roli przy okazji najnowszej, szóstej odsłony.
Rola w "Strasznym filmie" była dla Anny Faris przepustką do wielkiej kariery w Hollywood. W kolejnych latach występowała w takich filmach jak: "Między słowami", "Dyktator" czy "22 Jump Street".
Seria parodii kultowych horrorów okazała się gigantycznym sukcesem finansowym. Pierwszy "Straszny film" zarobił około 278 mln dolarów, a łącznie pięć części zgarnęło niemal 897 mln dolarów na całym świecie przy budżecie wynoszącym około 172 mln dolarów.
Okazuje się jednak, że gwiazdy franczyzy nie zarobiły na niej fortuny. Anna Faris w rozmowie z Variety szczerze opowiedziała o kulisach swojej umowy i niewielkich gażach, jakie otrzymywała za rolę Cindy Campbell.
"Nie rozumiałam wtedy, jak działają takie kontrakty. Studio mogło związać cię z franczyzą i płacić bardzo niewiele" - wspominała aktorka.
Faris zdradziła, że za pierwszy film otrzymała około 65 tysięcy dolarów kanadyjskich w ramach umowy obejmującej trzy części serii. Jak przyznała, pieniądze szybko zniknęły po odliczeniu podatków i prowizji dla menedżera.
Aktorka ujawniła też, że nie wróciła w "Strasznym filmie 5", ponieważ nie zaproponowano jej udziału w projekcie.
"Myślę, że chodziło o wiek i pieniądze. Nigdy nie dostałam wynagrodzenia porównywalnego z mężczyznami. Wiem, że ani ja, ani Regina Hall nie zarabiałyśmy tyle, żeby można było coś odłożyć" - powiedziała Faris.