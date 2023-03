Anna Dymna gościem specjalnym Kina na Granicy 2023

Znana z dziesiątek cenionych, a często i kultowych filmów Anna Dymna kojarzy się polskim kinomanom z rolami między innymi w "Nie ma mocnych" , "Kochaj albo rzuć" , "Tylko strach", "Trędowatej" , "Znachorze" i "Dolinie Issy". Jej niedawne nieoczywiste role - choćby w krótkometrażowym "Dniu babci", "Excentrykach, czyli po słonecznej stronie ulicy" czy w serialu "Wielka woda" także zapadły widzom w pamięć.



Jest laureatką licznych nagród za występy teatralne i filmowe, oraz zwyciężczynią plebiscytów na najpopularniejszych i najbardziej lubianych aktorów. Od lat mocno zaangażowana w wiele inicjatyw i akcji społecznych, w 2003 założyła w Krakowie Fundację Anny Dymnej "Mimo Wszystko", która stała się znaczącą instytucję charytatywną, pomagającą osobom chorym i niepełnosprawnym w całej Polsce, organizując wydarzenia integracyjne i budując nowoczesne ośrodki rehabilitacyjno-terapeutyczne.



- Pośród wszelkich zasłużonych komplementów za działalność społeczną, szacunku dla dokonań Anny Dymnej na polu pozaartystycznym, czasami zapominamy o tym, jak wspaniałą jest aktorką teatralną, filmową i telewizyjną - z gigantycznym, ciągle zmieniającym się i ewoluującym dorobkiem, czego przykładem chociażby najnowsza kreacja Dymnej w serialu "Wielka woda" - podkreśla Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy Kina na Granicy po stronie polskiej.



Anna Dymna: Miała wtedy 19 lat 1 / 7 W tym roku mija pół wieku od pamiętnej sesji zdjęciowej dla "Przekroju" początkującej wówczas aktorki. W 1970 roku Anna Dziadyk (nazwisko męża przyjęła dopiero dwa lata później po ślubie z Wiesławem Dymnym) miała na koncie zaledwie jedną rolę - teatralnym debiutem studentki PWST był występ w "Weselu" w reżyserii Lidii Zamkow na scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego. Źródło: Agencja FORUM Autor: Wojciech Plewiński

- Podczas jubileuszowej edycji Kina na Granicy, chcemy przypomnieć właśnie filmowy dorobek Anny Dymnej. Od czasów najdawniejszych, od "Pięciu i pół bladego Józka" Henryka Kluby z 1971 roku, niezwykłego filmu, na planie którego młodziutka aktorka poznała Wiesława Dymnego , który był autorem scenariusza - artystę, który wkrótce odmieni życie przyszłej gwiazdy. Już jako mąż, nakłoni Dymną, żeby nigdy nie zapomniała, że jest przede wszystkim człowiekiem, ma być człowiekiem - działać dla ludzi - dodaje Łukasz Maciejewski.



- Anna Dymna nie zapomniała tej lekcji. Grając u największych: w teatrze to Swinarski, Jarocki, Grzegorzewski, Wajda; a w kinie i w telewizji m.in. Kutz, Chęciński, Hoffman, Sass, Konwicki i Majewski, była zawsze człowiekiem, pamiętała o innych. W Cieszynie pokażemy różne twarze wspaniałej aktorki: eteryczną i zmysłową - w "Dolinie Issy" Tadeusza Konwickiego , przejmującą twarz zmagającej się z alkoholem dziennikarki, bohaterki "Tylko strach" Barbary Sass , poczciwą fizys wyrozumiałej pani Sawickiej w "Dużym zwierzęciu" Jerzego Stuhra według scenariusza Krzysztofa Kieślowskiego . Pokażemy Dymną pracującą z mistrzami kina, ale i debiutantami (wspaniała etiuda "Dzień babci" Mateusza Sakowskiego", "Johnny" Daniela Jaroszka ).



Ekranowe wcielenia Anny Dymnej 1 / 15 W filmowym debiucie - "150 na godzinę" (1971) w reżyserii Wandy Jakubowskiej wystąpiła jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Dziadyk Źródło: Film Polski

Pochodząca z Dolnego Śląska aktorka odwiedzi Cieszyn, żeby spotkać się z widzami i wrócić z nimi do swoich słynnych i mniej znanych występów na wielkim i małym ekranie.



- Po seansie "Mistrza i Małgorzaty", miniserialu TV w reżyserii Macieja Wojtyszki (odcinek "Małgorzata") na podstawie Bułhakowa, o Annie Dymnej porozmawiam z nią samą i z zaproszonymi do Cieszyna przyjaciółmi artystki. Tego wieczora będą z nami: koleżanki i koledzy Anny Dymnej ze Starego Teatru w Krakowie: Małgorzata Zawadzka , Dorota Pomykała , Krzysztof Globisz , Krzysztof Zawadzki , a także Piotr Trojan , Maria Pakulnis , Zbigniew Zamachowski czy Agnieszka Żulewska - zaprasza dyrektor programowy Kina na Granicy. - Anna Dymna to mądrość niewymagająca epitetów, wiara w sens, poczucie humoru. I jeszcze talent, pracowitość, uroda wewnętrzna i zewnętrzna. Dymna ma to wszystko i hojnie dzieli się tymi darami. "Kino na Granicy" czuje się obdarowane.



Retrospektywa aktorska Anny Dymnej będzie jedną z atrakcji Kina na Granicy. Przegląd, który od lat prezentuje nowe filmy z Polski, Czech i Słowacji, przygotował dla swoich widzów także wiele sekcji tematycznych, dziesiątki spotkań z gośćmi i wybór wydarzeń towarzyszących, których program jest sukcesywnie ujawniany.



Zdjęcie Anna Dymna i dyrektor programowy Kina na Granicy Łukasz Maciejewski / materiały prasowe



Jubileuszowy, 25. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 29 kwietnia - 3 maja 2023 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.