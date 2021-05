Anna Ciepielewska: Naturalność i niezwykły głos

Kiedy pojawiła się po raz pierwszy na ekranie, krytycy nazwali ją objawieniem polskiego kina. Zachwycali się jej naturalnością i niezwykłym głosem. Przyjaciele twierdzili, że była życzliwa i zawsze uśmiechnięta. Anna Ciepielewska zasłynęła rolami w filmach "Pasażerka" Andrzeja Munka oraz "Matka Joanna od Aniołów" Jerzego Kawalerowicza, jednak wielkiej kariery nie zrobiła. W czwartek mija dokładnie 15 lat od śmierci aktorki.

Anna Ciepielewska w 1988 roku /Piotr Cieśla / RSW / Agencja FORUM

Reklama

"Właściwie nie wiem, co to jest samotność. Myślę jednak, że samotność to po prostu niedogrzane mieszkanie, a przecież zawsze można je ogrzać, jeśli się ma ochotę" - mówiła Anna Ciepielewska w rozmowie z przyjacielem Witoldem Sadowym, krytykiem i wybitnym znawcą teatru.

Reklama

Anna Ciepielewska urodziła się 7 stycznia 1936 roku w Ostrogu nad Horyniem na Ukrainie. Dyplom aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie zdobyła w 1956 roku. Po studiach podjęła pracę w Teatrze im. Żeromskiego w Kielcach i Radomiu. Następnie grała na scenach Poznania i Katowic. Od 1963 związana była z teatrami warszawskimi: Klasycznym, Ateneum i Nowym.



W 1960 roku Annę Ciepielewska oglądaliśmy jako siostrę Małgorzatę w głośnym filmie Jerzego Kawalerowicza "Matka Joanna od aniołów". Mimo że pierwsze skrzypce w obrazie opartym na motywach opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza grała Lucyna Winnicka, Ciepielewska doceniona została za swa kreację na festiwalu w Panamie.

Najwybitniejszą kreacją w filmografii Anny Ciepielewskiej pozostaje rola Marty w filmie Andrzeja Munka "Pasażerka" (1963). Aktorka wcieliła się w postać więźniarki obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, którą łączy osobliwa relacja z esesmanką Liza (Aleksandra Śląska). Praca z reżyserem na planie nie była łatwa. "Bywało, że doprowadzał mnie do płaczu, a nawet głodził, żebym poczuła, co to znaczy, co to głód, ale potrafił być na planie także troskliwy" - wspominała po latach aktorka.

Ciepielewską i Munka połączył płomienny romans na planie. Jednak ich związek i realizację filmu "Pasażerka" przerwała tragiczna śmierć reżysera, który zginął w wypadku samochodowym pod Łowiczem. Ekipa, choć zszokowana, dokończyła zdjęcia w Oświęcimiu i w atelier pod wodzą operatora Andrzeja Brzozowskiego. Za swą rolę Anna Ciepielewska została wyróżniona nagrodą na festiwalu w Los Alamos.

W kolejnych latach aktorkę mogliśmy oglądać m.in. w serialu "Dom" (Marta Lawinowa), telewizyjnej produkcji Zbigniewa Chmielewskiego "Blisko, coraz bliżej" (Agnieszka Pasternik) oraz filmie Waldemara Krzystka "Ostatni prom" (Marecka).

Anna Ciepielewska: Była objawieniem polskiego kina 1 / 9 "Właściwie nie wiem, co to jest samotność. Myślę jednak, że samotność to po prostu niedogrzane mieszkanie, a przecież zawsze można je ogrzać, jeśli się ma ochotę" – mówiła Anna Ciepielewska w rozmowie z przyjacielem Witoldem Sadowym, krytykiem i wybitnym znawcą teatru. Na zdjęciu: Anna Ciepielewska w filmie "Troje i las" Źródło: Agencja FORUM Autor: archiwum Filmu udostępnij

Mimo że Anny Ciepielewskiej nie zobaczymy nawet przez sekundę w reżyserskim debiucie Romana Polańskiego "Nóż w wodzie" (1961), to właśnie jej głosem mówi odtwórczyni jedynej żeńskiej roli - Jolanta Umecka. Ówczesna studentka Akademii Muzycznej była absolutną amatorką i nie radziła sobie na planie. O pomoc poproszono więc Ciepielewską, która nagrała wszystkie dialogowe partie bohaterki Umeckiej.

Z czasem Ciepielewska otrzymywała coraz mnie propozycji zawodowych. Pojawiała się wyłącznie w rolach epizodycznych i gościnnie w serialach. W 1997 roku aktorka dołączyła do obsady telenoweli "Klan", w której wcielała się w postać przyjaciółki Lubiczów, Janeczki Kochańskiej-Zięteckiej.

Aktorka była członkinią zarządu Koła Seniorów przy Warszawskim Oddziale Związku Artystów Scen Polskich. W trakcie swojej kariery została wyróżniona Złotym Krzyżem Zasługi (1975) i Odznaką 1000-lecia (1967).



Zdjęcie Anna Ciepielewska / brak / AKPA

Anna Ciepielewska zmarła w 2006 roku w wieku 70 lat po długiej chorobie nowotworowej. Została pochowana na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.