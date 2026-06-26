Jak podaje George Pennacchio z KABC, aktorka Ann Blyth zmarła spokojnie z przyczyn naturalnych w środę 24 czerwca, niecałe dwa miesiące przed swoimi 99. urodzinami.

Ann Blyth nie żyje. Gwiazda Hollywood miała 98 lat

Blyth przyszła na świat 16 sierpnia 1927 roku w Mount Kisco w stanie Nowy Jork.

Karierę rozpoczęła już jako sześciolatka, występując w dziecięcych programach radiowych. W 1941 eoku zadebiutowała na Broadwayu w sztuce Lillian Hellman "Watch on the Rhine". Podczas trasy z tą produkcją podpisała kontrakt z Universal Studios.

W świecie kina po raz pierwszy pojawiła się dzięki musicalowi "Chip Off the Old Block" z 1944 roku, a szerokie uznanie zdobyła w następnym roku dzięki roli w filmie "Mildred Pierce". Blyth wcieliła się w rolę Vedy Pierce, ambitnej córki tytułowej bohaterki granej przez Joan Crawford. Rola ta przyniosła wówczas 16-letniej aktorce nominację do Oscara w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa.

Ann Blyth i Joan Crawford w filmie "Mildred Pierce" (1947) Warner Bros/Collection Christophel/East News East News

Po nominacji do prestiżowej nagrody Blyth zagrała w kilku znaczących filmach końca lat 40. i początku 50. Widzowie podziwiali jej talent m.in. w "Killer McCoy", "Mr. Peabody and the Mermaid" czy "The Great Caruso".

Po raz ostatni przed kamerą pojawiła się w 1957 roku w filmie "Historia Heleny Morgan". Gwiazda wystąpiła w tytułowej roli i zagrała u boku Paula Newmana.

Ann Blyth była jedną z ostatnich żyjących gwiazd Złotej Ery Hollywoodu. Pozostawiła po sobie pięcioro dzieci, które miała ze swoim zmarłym mężem, dr. Jamesem McNultym. Pozostawiła również dziesięcioro wnucząt i pięcioro prawnucząt.