W programie znalazło się ponad 80 produkcji z Polski i świata, konkursy, wykłady mistrzowskie, wydarzenia akademickie, pokazy dla dzieci i rodzin oraz spotkania z gośćmi z kraju i zagranicy. ETER połączył młodych widzów, studentów, artystów, badaczy, profesjonalistów branży i wszystkich tych, którzy w animacji widzą coś więcej niż technikę: sposób opowiadania o świecie.

Już po pierwszych dwóch dniach festiwalu odbyły się warsztaty animacji poklatkowej, rozmowy o sztucznej inteligencji i spotkania z ekspertami z branży gier. Goście wydarzenia poznali kulisy Smoka Diplodoka i zobaczyli polską premierę filmu nagrodzonego w Annecy. Kolejne wydarzenia tylko potwierdziły, że ETER od pierwszej edycji znalazł własny rytm. Jak podsumował po zakończeniu festiwalu Patryk Filip Drzewiecki, dyrektor ETER Anima Festival: "Cztery miesiące ciężkiej pracy, ale dla tego efektu było warto".

Festiwal, który zaczyna się od wyobraźni

ETER rozpoczął się od spotkania z najmłodszą publicznością - i trudno o lepszy początek dla festiwalu animacji. Podczas warsztatów z Piotrem Chmielewskim dzieci przekładały na obraz swoje ulubione zapachy, tworząc animacje poklatkowe. Starsza grupa pracowała z Julią Orlik-Buratyńską, poznając kulisy jej filmów studenckich i eksperymentując z plasteliną, morfingiem oraz techniką stop motion.

Młodzi widzowie nie byli jednak wyłącznie odbiorcami. W Mediatece MeMo, podczas pokazów prowadzonych przez Szymona Pawlickiego, wcielili się w rolę jurorów, oceniając filmy i wybierając zwycięzców konkursu. Ich decyzje pokazały, że młoda publiczność znakomicie rozumie animację: szuka w niej humoru, emocji, odwagi i konsekwentnie opowiedzianej historii.

W programie znalazły się również wydarzenia dla dzieci i rodzin, między innymi pokazy filmów animowanych, "Pucio kocha zwierzaki" ze spotkaniem z reżyserką Martą Stróżycką i autorką książek Martą Galewską-Kustrą, a także klasyczna polska animacja "Porwanie w Tiutiurlistanie", zaprezentowana z audiodeskrypcją.

Anna Apostolakis podczas I edycji Eter Anima Festival w Łodzi materiały prasowe

Animacja na dużym ekranie, w rozmowie i za kulisami

ETER od początku chciał pokazać animację jako sztukę otwartą: na kino, komiks, gry, nowe technologie, edukację, dostępność i badania akademickie.

Podczas festiwalu odbyła się kolejna łódzka odsłona "Animacji na Akademii", przygotowana wspólnie z Grupą Badawczą Polska Animacja działającą na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Dziesięć wystąpień badaczy, wykładowców i twórców pokazało, jak blisko siebie mogą dziś znajdować się praktyka artystyczna i akademicka refleksja nad animacją.

W ramach "Rozmów w Eterze" odbyły się aż trzy spotkania, każde na inny temat, który przybliżył stan polskiej animacji i to, w jakim kierunku zmierza. Z gośćmi rozmawialiśmy o aktualnych tematach sztucznej inteligencji, przesytu animacjami generowanymi specjalnie pod social media, jak również o tym, czy film animowany uznaje się za dobrą formę do opowiadania o problemach społecznych.

Festiwal zajrzał także za kulisy dużych produkcji. Wojtek Wawszczyk opowiedział o wieloletniej drodze Smoka Diplodoka na ekran - od pierwszego teasera po pełnometrażową animację, pracę nad CGI, nagrania głosowe realizowane zdalnie podczas lockdownu i współpracę z autorem komiksu. Z kolei międzynarodowy charakter ETER-u podkreśliła wizyta Daniela Candila i Joana Planellesa z Alkimia Interactive, studia odpowiedzialnego za powstający "Gothic Remake". W rozmowie prowadzonej przez Bartosza Czartoryskiego twórcy opowiadali o art direction, filmowym języku gry, inspiracjach i sposobach budowania świata, który - choć z pozoru niewielki - został zaprojektowany tak, by oferować graczom maksymalnie różnorodne przestrzenie, teren i wyzwania.

Ważnym punktem programu był także masterclass z Anną Apostolakis - mistrzynią dubbingu, która wprowadziła publiczność w kulisy pracy aktorki głosowej. Opowiadała o postaciach szczególnie bliskich jej sercu, zmianach w pracy dubbingowej oraz różnicach między nagraniami do filmu i serialu.

W sobotę ETER świętował animację pokazem nagrodzonego Oscarem filmu "Piotruś i wilk" oraz spotkaniem z reżyserką Suzie Templeton i producentem Zbigniewem Żmudzkim. Jednym z najbardziej poruszających momentów było wręczenie Suzie Templeton statuetki Se-ma-for Film Festival, która czekała na nią od lat. W rozmowie z Michaliną Majewską goście opowiedzieli o polsko-brytyjskiej koprodukcji i pracy nad filmem realizowanym w Polsce.

Nie zabrakło także rozmów z twórcami filmów konkursowych. Odwiedziło nas ponad 40 artystów, którzy po blokach konkursowych opowiadali o swoich filmach, inspiracjach i motywacji do tworzenia. Natomiast o technicznych aspektach powstawania filmów można było posłuchać podczas wyjątkowego wydarzenia - Laboratorium StopMotion, prowadzonego przez Natalię Spychałę. Widzowie mieli okazję zobaczyć na żywo i dotknąć lalki z planu, storyboardy i "wejść do kuchni" animacji.

Od Annecy do Łodzi

Jednym z najważniejszych momentów festiwalu była Gala Otwarcia i polska premiera "Skrzypaczki" (The Violinist) - filmu nagrodzonego Kryształem Annecy. Publiczność mogła po raz pierwszy w Łodzi zobaczyć tę epicką, ręcznie rysowaną opowieść o przyjaźni, wojnie i muzyce.

Ostatni wieczór należał do laureatów. Galę Zamknięcia poprowadzili Paweł Ogórkiewicz i Igor Kaj, a na scenie wybrzmiały werdykty trzech jury: Konkursu Głównego, Studenckiego i Młodej Publiczności. Trzy perspektywy, trzy sposoby patrzenia na animację: profesjonalne doświadczenie twórców i producentów, świeże spojrzenie studentek oraz bezpośrednia reakcja młodej publiczności. Werdykty nie były więc tylko zamknięciem programu - stały się mapą tego, co podczas pierwszej edycji ETER-u wybrzmiało najmocniej: emocji, precyzji formy, odwagi języka i potrzeby opowiadania świata animacją.

Katarzyna Figat, Alicja Błaszczyńska i Szymon Ruczyński podczas I edycji Eter Anima Festival materiały prasowe

Laureaci ETER Anima Festival 2026

Nagrody Jury Konkursu Głównego

Jury Konkursu Głównego przyglądało się filmom z perspektywy twórców i profesjonalistów obecnych w międzynarodowym obiegu animacji. W jego składzie znaleźli się Suzie Templeton, Zuzanna Wyganowska i Piotr Milczarek. Ich wybory pokazały pełne spektrum tegorocznego ETER-u - od precyzji formalnej, przez storytelling, po emocjonalną siłę animacji.

ETER Grand Prix otrzymał film "Basen albo śmierć złotej rybki" w reżyserii Darii Kopiec. Jury doceniło opowieść poruszającą na wielu poziomach, emocjonalną głębię, ekspresję postaci, świetne połączenie aktorstwa, scenografii i precyzji animacji oraz wielowarstwowość historii.

Nagrodę Jury Głównego za Najlepszy Film Animowany w Konkursie Polskiej Animacji otrzymał film "Już mnie nie ma" w reżyserii Nawojki Wierzbowskiej. Jury wskazało na uniwersalną i pełną humoru opowieść o nauce odpuszczania i pozwalania odejść naszym bliskim oraz warstwę artystyczną idealnie współgrającą z fabułą.

Nagrodę Jury Głównego za Najlepszy Film Animowany w Międzynarodowym Konkursie 3D otrzymał film "Strive" w reżyserii Krešimira Perneka. Jury podkreśliło niezwykle spójny montaż i narrację oraz precyzję formalną filmu, który porusza ważne wątki: szaleństwo, walkę, ciekawość, uzależnienie i oczyszczenie.

Nagrodę Jury Głównego za Najlepszy Film Animowany w Międzynarodowym Konkursie Stop-Motion otrzymał film "The Lighthouse Keeper" w reżyserii Andy'ego Kaisera. Jury nagrodziło film za wspaniały storytelling, scenografię, znakomitą zabawę medium i piękny hołd złożony latarnikom.

Nagrody Jury Studenckiego

Jury Studenckie oglądało filmy z energią osób, które same są blisko procesu twórczego: wyczulonych na formę, emocję, eksperyment i odwagę języka. W jury zasiadły Julia Kaźmierczak, Jagoda Czarnek i Anna Okoniewska.

Zwycięzcą Jury Studenckiego Konkursu Polskiej Animacji został film "Rozdarcia" w reżyserii Pauliny Ziółkowskiej - za zapierające dech w piersi przeżycie wizualne, które pokazuje, że animacja może pomagać odkrywać samych siebie.

Zwycięzcą Jury Studenckiego Międzynarodowego Konkursu 3D został film "Land Of No Man" w reżyserii Muling Tzai i Olivii Lin - za wyjątkowo piękną, chwytającą za serce stylistykę oraz humorystyczną opowieść o rzeczywistości, która w pandemii stała się codziennością wielu osób.

Zwycięzcą Jury Studenckiego Międzynarodowego Konkursu Stop-Motion został film "Fantasmagoria" w reżyserii Michała Niemiera - za wyjątkowe połączenie formy animacji i historii, która pokazuje świat artysty w sposób magiczny i iluzoryczny, tworząc zapadające w pamięć filmowe doświadczenie.

Wyróżnienie Jury Studenckiego otrzymał film "Spektakl władzy" w reżyserii Anny Moniki Balcerak - za skradający serca rozczulający styl i błyskotliwy pomysł ukryty w skromnej, pozornie prostej formie.

Nagrody Młodej Publiczności

Najmłodsze jury natomiast reagowało bez kalkulacji: śmiechem, zdziwieniem, zachwytem i komentarzami, których nie da się podrobić. Werdykt Młodej Publiczności przypomniał, że dzieci nie potrzebują uproszczeń - potrzebują filmów mądrych, zabawnych i traktujących je poważnie.

W kategorii filmów animowanych dla dzieci 6-8 lat zwyciężyły "Żuczki" w reżyserii Piotra Chmielewskiego - za niezwykle błyskotliwą opowieść ze świetnym morałem, trafiającą zarówno do najmłodszych, jak i starszych widzów.

W kategorii filmów animowanych dla dzieci 9-11 lat wygrał film "Bez Efektu" w reżyserii Dinka Kumanovicia - za humor godny mistrzów wczesnego Hollywood i wyrafinowany obraz twórczego losu artysty.

W kategorii filmów animowanych dla dzieci 12-14 lat zwyciężył film "Koledzy z celi" w reżyserii Melle Windig, Hidde Alberts, Miguela Reyesa, Jurgena de Smita i Arjena van der Plasa - za ciepłą opowieść o przyjaźni osadzoną w więziennych realiach i rozrywkę godną najlepszych mistrzów animacji poklatkowej.

Nagrodę Główną Młodej Publiczności otrzymały "Żuczki" w reżyserii Piotra Chmielewskiego. Film całkowicie skradł serca młodej widowni, udowadniając, że dziecięca publiczność szuka w animacji inteligencji, humoru i historii, które traktują ją poważnie.

Festiwal zrobiony z energii

Za kulisami pierwszej edycji ETER Anima Festival stały miesiące pracy zespołu, wolontariuszy, producentów, kuratorów i partnerów. W mediach społecznościowych organizatorzy podkreślali, że choć przygotowania były intensywne, efekt był wart wysiłku: Łódź otrzymała nowe święto animacji, które już po pierwszej edycji zapowiada ciąg dalszy.

ETER przypomniał, że animacja może być jednocześnie sztuką dla dzieci i dorosłych, językiem eksperymentu, narzędziem edukacji, przestrzenią rozmowy o technologii, miejscem spotkania kina i gier oraz obszarem poważnej refleksji akademickiej.

Po czterech dniach w NCKF zostało coś więcej niż festiwalowe podsumowanie. Została energia spotkań, rozmów po seansach, dziecięcego śmiechu, branżowych pytań i filmów, które jeszcze długo będą wracać do widzów.

Pierwsza edycja była początkiem - intensywnym, pracowitym i pełnym wyobraźni. ETER nie tylko się wydarzył. Zostawił po sobie ślad. Wszystko wskazuje na to, że niebawem wróci i zostawi kolejne.



