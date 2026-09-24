Animacja bez granic. Znamy program Międzynarodowego Festiwalu Animacji ETER w Łodzi

ETER Anima Festival wyrasta z doświadczeń łódzkiego środowiska animacji, ale nie zamyka się wyłącznie w kinowej sali. W programie pierwszej edycji znalazły się wydarzenia dla profesjonalistów, studentów, badaczy, graczy, rodzin z dziećmi i wszystkich widzów ciekawych tego, jak animacja opowiada o współczesnym świecie.

Festiwal zaprosi publiczność nie tylko na projekcje konkursowe, lecz także za kulisy powstawania filmów, gier i kultowych kreacji dubbingowych. W programie znalazły się m.in. spotkanie z twórcami "Gothic Remake", masterclass Anny Apostolakis-Gluzińskiej, Laboratorium StopMotion, codzienne "Rozmowy w Eterze", warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz wydarzenia poświęcone najnowszej polskiej animacji.

Joan Planelles materiały prasowe

Powrót do Kolonii - twórcy "Gothic Remake" na ETER Anima Festival

Jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalu będzie spotkanie poświęcone powstającej grze "Gothic Remake". Produkcja studia Alkimia Interactive mierzy się z wyjątkowym wyzwaniem: ponownym stworzeniem świata, który dla wielu graczy stał się jednym z najważniejszych doświadczeń dorastania i do dziś pozostaje fenomenem popkultury.

Gośćmi ETER Anima Festival będą Daniel Candil i Joan Planelles z Alkimia Interactive. Podczas rozmowy opowiedzą o pracy nad wizualnym językiem gry, odbudowywaniu Kolonii

Górniczej oraz poszukiwaniu równowagi pomiędzy nostalgią a wymaganiami współczesnego odbiorcy. Publiczność dowie się, w jaki sposób twórcy rozwijają charakterystyczną estetykę oryginału, jak projektują lokacje i atmosferę świata oraz jaką rolę w budowaniu nowej wersji "Gothica" odgrywają art direction, animacja i filmowe środki narracji.

Spotkanie będzie miało formę wspólnej rozmowy, uzupełnionej materiałami prezentującymi proces produkcji oraz sesją pytań od publiczności. Wydarzenie będzie okazją do spojrzenia na grę komputerową jako złożone dzieło audiowizualne, powstające na styku animacji, filmu, scenografii i interaktywnej narracji.

Daniel Candil materiały prasowe

Głos, który tworzy bohatera. Masterclass Anny Apostolakis-Gluzińskiej

Jednym z najważniejszych punktów programu będzie spotkanie z Anną Apostolakis-Gluzińską - aktorką, reżyserką dubbingu i jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiej animacji. Masterclass zostanie zbudowany wokół pytań od publiczności. Uczestnicy dowiedzą się, jak powstają kultowe kreacje dubbingowe, na czym polega praca aktora głosowego oraz w jaki sposób za pomocą samego głosu buduje się charakter, emocje i wiarygodność animowanej postaci. Rozmowa będzie także okazją do przyjrzenia się pracy reżysera dubbingu i procesowi przygotowywania polskich wersji językowych filmów oraz seriali animowanych.

Animacja spotyka akademię

Festiwal rozpocznie się 30 września na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. O godz. 15 odbędzie się czwarta edycja wydarzenia "Animacja na Akademii", organizowanego wspólnie z Grupą Badawczą Polska Animacja.

To przestrzeń spotkania osób, które badają animację, tworzą ją, uczą jej lub dopiero rozpoczynają swoją drogę zawodową. Uczestnicy otrzymają po pięć minut na przedstawienie własnych projektów, obszarów badawczych i twórczych zainteresowań. Po prezentacjach zaplanowano część networkingową, która pozwoli na rozwinięcie rozmów, wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych współprac.

"Animacja na Akademii" ma skracać dystans pomiędzy teorią i praktyką oraz pokazywać, że współczesna refleksja nad animacją obejmuje już nie tylko kino, lecz także gry, nowe media, sztukę cyfrową i komunikację wizualną.

Sztuczna inteligencja, social media i kryzys. "Rozmowy w Eterze"

Od 1 do 3 października, codziennie o godz. 15, kawiarnia Przypadek w Narodowym Centrum Kultury Filmowej stanie się miejscem otwartych dyskusji o zjawiskach, które zmieniają współczesną animację.

Pierwsze spotkanie, z udziałem Kajetana Wykusza i Kamila Wydro, zostanie poświęcone sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości. Uczestnicy zastanowią się, czy nowe technologie należy traktować jako zagrożenie dla tradycyjnego warsztatu, czy raczej jako kolejne narzędzia poszerzające możliwości animatorów.

W piątek tematem rozmowy będą emocje, autorskość i budowanie relacji z odbiorcami w mediach społecznościowych. W dyskusji wezmą udział prof. Magdalena Szpunar, socjolożka i badaczka mediów cyfrowych, oraz Olivier Błaszczyk, znany w sieci jako kartoonman - twórca animacji plastelinowych publikowanych na TikToku i Instagramie.

Sobotnie spotkanie natomiast będzie próbą odpowiedzi na pytanie, jak animacja reaguje na współczesne kryzysy społeczne, polityczne i środowiskowe. Swoimi doświadczeniami podzielą się Alicja Błaszczyńska i Szymon Ruczyński.

"Rozmowy w Eterze" poprowadzą kolejno Marcin Waincetel (Pan Animacja), Jakub Jurewicz oraz Katarzyna Figat. Wstęp na wszystkie panele jest bezpłatny. Każde spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy.

Laboratorium Stop Motion - animacja od kuchni

ETER Anima Festival stworzy także przestrzeń bezpośredniego spotkania z autorami filmów zakwalifikowanych do konkursów. Rozmowy z twórcami będą odbywać się po projekcjach w sali Odeon, a ich rozwinięciem stanie się sobotnie Laboratorium StopMotion.

W spotkaniach udział wezmą m.in. Wojciech Sobczyk, autor filmu "Jesień 2026", Barbara Koniecka, reżyserka "Dziedzictwa", oraz Zofia Żwiruk, twórczyni "Szeptów". Do Łodzi przyjadą również goście zagraniczni: Marcel Bodri, autor filmu "Black Identity Cards", Vera Shysh, reżyserka "The Care Package", a także Juan Hose Galiano i Adrian Mihalik, twórcy animacji 3D "Hechizofrenia".

Rozmowy pozwolą zajrzeć za kulisy produkcji i poznać decyzje, których nie widać na ekranie: od wyboru techniki i projektowania postaci po organizację wielomiesięcznej pracy nad pojedynczymi ujęciami. Tegoroczne Laboratorium poprowadzi łódzka animatorka Natalia Spychała. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Kadr z filmu "Porwanie w Tiutiurlistanie" Patryk Drzewiecki materiały prasowe

Dzieci nie tylko oglądają - dzieci wybierają

W programie ETER Anima Festival młoda widownia nie pełni tylko funkcji zwykłych odbiorców. To właśnie dzieci stworzą jury konkursu animacji dla widzów w wieku od 9 do 11 lat i zdecydują, który film otrzyma festiwalową nagrodę.

Dla najmłodszych przygotowano również warsztaty animacji prowadzone przez Piotra Chmielewskiego, a dla nastolatków zajęcia z Julią Orlik-Buratyńską. Warsztaty odbędą się w Mediatece MeMo. Zainteresowanie wydarzeniami okazało się ogromne - wszystkie dostępne miejsca zostały błyskawicznie zarezerwowane.

W ramach sekcji Klasyka Animacji pokazany zostanie mniej znany polski film pełnometrażowy "Porwanie w Tiutiurlistanie". Seans w wersji z audiodeskrypcją poprzedzi krótkie wprowadzenie wyjaśniające, jak przygotowuje się opis obrazu i w jaki sposób umożliwia on osobom niewidomym oraz słabowidzącym pełniejszy odbiór filmu. Wstęp na czwartkowy i sobotni pokaz jest bezpłatny.

Najnowszą polską animację dla dzieci reprezentować będzie "Pucio kocha zwierzaki". Projekcji towarzyszyć będzie spotkanie z autorką książek Martą Galewską-Kustrą oraz reżyserką animacji Martą Stróżycką. Na młodych widzów czekać będą również niespodzianki przygotowane przez wydawnictwo Nasza Księgarnia. Bilety na wydarzenie są dostępne na stronie kina NCKF.

Kadr z filmu "Pucio kocha zwierzaki" materiały prasowe

Poezja w Eterze, finał w słuchawkach

Program festiwalu wykroczy także poza klasyczne rozmowy o filmie. W piątkowy wieczór w kawiarni Przypadek odbędzie się wieczorek poetycki "Mieszkają we mnie słowa" z udziałem prof. Magdaleny Szpunar. Autorka zaprezentuje najnowszą książkę "W drodze do człowieka" oraz wiersze pochodzące z wcześniejszych tomików. Pierwszą edycję ETER Anima Festival zakończy sobotnie afterparty i silent disco, organizowane we współpracy z kawiarnią Przypadek oraz Silent Disco Baza. Trzy kanały muzyczne pozwolą uczestnikom wybrać własną ścieżkę dźwiękową i wspólnie pożegnać cztery dni festiwalu.

Cztery dni animacji w Łodzi

ETER Międzynarodowy Festiwal Animacji odbędzie się od 30 września do 3 października 2026 roku w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Program obejmuje ponad 80 filmów, cztery konkursy, pokazy specjalne, spotkania z twórcami, masterclassy, warsztaty oraz wydarzenia branżowe i edukacyjne.