Angelina Jolie: Wzloty i upadki

Angelina Jolie ma na koncie kilkadziesiąt ról. Z okazji jej 44. urodzin postanowiliśmy przypomnieć te, za które aktorka była nominowana do znanych nagród, takich jak m.in. Oscary, Złote Globy oraz... Złote Maliny!

Za rolę w "Przerwanej lekcji muzyki" Angelina Jolie otrzymała jedynego w karierze Oscara /Everett Collection / East News

Nie wszyscy wiedzą, ale córka Jona Voighta pierwsze sukcesy odnosiła w telewizji. Premierowe wyróżnienie - statuetkę Złotego Globu - otrzymała w 1998 roku za drugoplanową rolę w telewizyjnym filmie "George Wallace" - opowieści o tytułowym gubernatorze Alabamy. Aktorka wcieliła się w nim w drugą żonę polityka.

Reklama

W 1998 roku Jolie zagrała główną rolę w telewizyjnym filmie HBO "Gia". W opartej na faktach, rozgrywającej się w latach 70. opowieści o seksie, pieniądzach, szyku i sławie aktorka wcieliła się w postać umierającej na AIDS modelki i otrzymała drugi Złoty Glob z rzędu, tym razem w kategorii najlepsza aktorka w miniserialu lub filmie telewizyjnym.

"Rolę Lisy chciała zagrać każda aktorka w Hollywood"- mówiła producentka filmu "Przerwana lekcja muzyki" (1999), Cathy Konrad. "Angelina Jolie weszła do studia, w milczeniu usiadła na krześle i porwała nas wszystkich. Powiedziała kilka słów, a my wiedzieliśmy, że mamy naszą Lisę. Angelina jest urocza, seksowna, niebezpieczna i odważna. Nie sposób oderwać od niej oczu, działa bowiem jak magnes" - dodała producentka. Jolie za swą kreację otrzymała nie tylko Złoty Glob, ale też jedynego w karierze Oscara. "Lisa jest zupełnie normalna" - charakteryzowała swą bohaterkę artystka. "To najnormalniejsza socjopatka, jaką zdarzyło mi się spotkać" - przekonywała.

"Cena odwagi" (2007) Michaela Winterbottoma przyniosła Jolie kolejną nominację do Złotego Globu. Aktorka wcieliła się w filmie w Mariane Pearl, żonę zabitego dziennikarza "The Wall Street Journal". "Mariane doświadczyła w życiu rzeczy najgorszych, jakie można sobie wyobrazić, szczególnie jeśli spojrzymy na to z punku widzenia obecnych wydarzeń na świecie. Wyszła z tego z przekonaniem, że nie można po prostu poddać się złości i być zaślepionym nienawiścią, ale trzeba podejmować dialog. Jeśli nie udałoby mi się pokazać tego we właściwy sposób, a ludzie nie zobaczyliby jaką wspaniałą, silną, otwartą i kochającą kobietą jest Mariane, to wyrządziłabym jej tym samym wielką krzywdę i dogłębnie zraniła. Nie chciałam, żeby tak się stało" - tłumaczyła aktorka.

Zdjęcie Angelina Jolie na początku aktorskiej drogi / Splash News / East News

Kreacja samotnej matki w kostiumowym dramacie Clinta Eastwooda "Oszukana" (2009) była kolejnym aktorskim triumfem Jolie (znów nominacja do Złotego Globu). "To nadzwyczajna historia" - mówiła Jolie. "Nie mogłam się od niej oderwać. Christine Collins jest kobietą, którą podziwiam, ale w jej historii jest mnóstwo spraw, których jako aktorka wcale nie chciałam grać. Nie byłam przekonana, co do robienia filmu o porwanym dziecku, ale ostatecznie siła Christine w zwalczaniu przeciwności, jakoś mnie do tego przekonała. Polubiłam tę opowieść także dlatego, że eksponuje korupcję władz, która także dzisiaj obecna jest w naszym życiu" - wyznała aktorka.

Zdjęcie Angelina Jolie w scenie z filmu "Oszukana" / Album Online / East News

"Turysta" (2010) nie miał najlepszej prasy, ale obok kolejnej nominacji do Złotego Globu mogliśmy przynajmniej podziwiać Angelinę Jolie w pięknych kreacjach. - "Życie na podsłuchu" (w reżyserii Floriana Henckela von Donnersmarcka) to piękny, inteligentny film, ale jednocześnie dosyć ciężki gatunkowo - Jolie mówiła o poprzednim dziele reżysera 'Turysty'". - "Kiedy się spotkaliśmy, Florian jasno dał mi do zrozumienia, że chce zrobić film luksusowy i zabawny. Ekscytujący dla widza, a jednocześnie nie traktujący opowiadanej historii zbyt poważnie. To była idealna kombinacja" - przyznała aktorka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Turysta" [trailer]

W trakcie długoletniej kariery Jolie była też kilka razy nominowana do niechlubnej nagrody, jaką z pewnością są Złote Maliny. Po raz pierwszy tego "zaszczytu" dostąpiła dzięki kreacji Lary Croft. "To była najcięższa praca w moim życiu. Niesamowity test. Lara jest bardzo, bardzo kobieca. Jest bardzo twarda, a przy tym trochę niegrzeczna. Właśnie to bardzo mi się w niej podoba. Jest naprawdę dobra w tym, co robi. Nie chodzi o to, że jest tak dobra jak mężczyzna. Ona po prostu ma szansę pokonać przeciwnika, gdyż jest mistrzynią sztuk walk" - mówiła aktorka o roli "żeńskiego Jamesa Bonda". Kreacja Croft przyniosła Jolie aż dwie nominacje do Złotych Malin - za tytułowe role w filmach: "Lara Croft: Tomb Raider" (2001) oraz "Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia" (2003).



Zdjęcie Angelina Jolie jako Lara Croft / Collection Christophel / East News

Z kolei w obrazie "Co za życie" (2002) Angelina Jolie zmieniła się z naturalnej brunetki w platynową blondynkę przywodzącą na myśl symbole seksu lat 50. XX wieku. - "To film niosący wspaniałe przesłanie, które wiele dla mnie znaczy. Moja bohaterka jest niezwykle ambitna i traktuje samą siebie ze śmiertelną powagą - chwilami jest tak poważna, że aż śmieszna. Gdy dowiaduje się, że nie pożyje dłużej niż tydzień, czuje, że ziemia usuwa jej się spod nóg. Przechodzi ciężką próbę, dzięki której stanie się prawdziwym człowiekiem. Nigdy dotąd nie dane mi było wystąpić w komedii, rola w 'Co za życie' była więc dla mnie sporym wyzwaniem" - przyznała aktorka. Krytycy jednak nie docenili jej wysiłków i w 2004 roku Jolie po raz kolejny w karierze otrzymała nominację do Złotych Malin.

Czarna seria Jolie trwała w tamtym czasie w najlepsze. Po nominacjach do Malin w 2002 roku za filmy: "Lara Croft: Tomb Raider" i "Grzeszna miłość", 2003 roku: "Co za życie" oraz 2004 roku: "Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia" i "Bez granic" także w 2005 roku aktorka miała szansę na tę antynagrodę. W kostiumowym "Aleksandrze" Olivera Stone'a wcieliła się w matkę tytułowego bohatera (Colin Farrell), który w IV wieku p.n.e. podbił większość ówczesnego świata, budując imperium rozciągające się od Grecji aż po Indie. Wraz z Valem Kilmerem stworzyła tym samym duet jednych z najgorszych ekranowych rodziców w historii kina. W tym samym roku Jolie nominowano także za główną rolę w thrillerze "Złodziej życia", w którym wcieliła się w agentkę FBI, która ściga seryjnego mordercę, zabijającego niewinne ofiary, by potem przejąć ich tożsamość i wygląd.



Złota Angelina Jolie 1 9 Ma na koncie ponad 40 kinowych i telewizyjnych ról. Z okazji 40. urodzin Angeliny Jolie (ur. 4 czerwca 1975) wybraliśmy te kreacje, za które aktorka była nominowana do prestiżowych nagród: Oscarów, Złotych Globów oraz... Złotych Malin! Nie wszyscy wiedzą, ale córka Jona Voighta pierwsze sukcesy odnosiła w telewizji. Pierwsze wyróżnienie - statuetkę Złotego Globu - otrzymała w 1998 roku za drugoplanową rolę w telewizyjnym filmie "George Wallace" - opowieści o tytułowym gubernatorze Alabamy. Aktorka wcieliła się w drugą żonę polityka - fot. Everett Collection Autor zdjęcia: Źródło: East News 9

2005 rok nie był jednak dla aktorki aż taki zły. Za występ w filmie "Pan i pani Smith", w którym wystąpiła z przyszłym mężem, Bradem Pittem, para otrzymała nagrodę MTV za najlepszą scenę filmowej walki. "Występowaliśmy z Bradem w filmach akcji, ale oddzielnie. Nie miałam w tych filmach partnera, a to wielka różnica. Teraz musieliśmy nauczyć się poruszać w tandemie, z załadowanymi strzelbami, wbiegać do domów, sprawdzać teren, strzelać do ruszających się celów - to był istny cyrk, ale nauczyliśmy się sobie ufać" - przyznała aktorka.

W 2015 roku Jolie była z kolei nominowana do Saturna za tytułową kreację w filmie fantasy "Czarownica". Zrealizowane z wielkim rozmachem widowisko przedstawiało nieznaną historię jednej z najbardziej tajemniczych postaci Disneya - czarnego charakteru z baśni o Śpiącej Królewnie - Diaboliny. W październiku tego roku na ekrany kin wejdzie sequel produkcji, w którym Jolie powtórzyła swoją kreację.