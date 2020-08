Angelina Jolie na zdjęciach młodości

​Angelina Jolie to aktorka, która ma wierne grono fanów na całym świecie. Utalentowana i wielokrotnie nagradzana gwiazda Hollywood przez wiele osób uznawana jest z jedną z najpiękniejszych kobiet świata. Do sieci trafiły jej zdjęcia sprzed lat. Jak wyglądała przed osiągnięciem międzynarodowego sukcesu?

Tak Angelina Jolie prezentowała się jako nastolatka /Harry Langdon /Getty Images

W sieci pojawiły się nieznane dotąd kadry Angeliny Jolie. To prawdziwa gratka dla fanów aktorki, którzy mogą zobaczyć, jak ich idolka wyglądała lata temu. Zdjęcia miała udostępnić przyjaciółka sprzed lat.



Zdradziła przy tym, że gwiazda nie stroniła od używek i imprezowego trybu życia, przyznała jednak, że zawsze wyróżniała się ogromną empatią, lojalnością i dobrym sercem. Na fotografiach możemy podziwiać, jak bardzo przez lata zmieniła się światowej sławy aktorka.

Reklama

Angelina Jolie popularność zyskała w dużej mierze za sprawą swoich ról na dużym ekranie. Aktorka zagrała między innymi w takich filmach jak "Przerwana lekcja muzyki", "Pan i Pani Smith", "Wanted-Ścigani", "Turysta" czy "Czarownica".



Angelina Jolie: Wzloty i upadki 1 / 16 W 2016 roku powstał dokument "Prawdziwa historia Angeliny Jolie", który opowiada o życiu jednej z najbardziej rozpoznawalnych kobiet na całym świecie. Jak wyglądało jej dzieciństwo i stosunki z rodzicami? Jaką była nastolatką? Twórcy filmu opowiadają o początkach aktorskiej kariery Jolie oraz latach, kiedy paparazzi nie odstępowali jej na krok. Analizują wszystkie wzloty i upadki w jej życiu zawodowym oraz osobistym. "Byłam kiedyś mroczną postacią" - wyznała jedna z najpiękniejszych gwiazd Hollywood, która kilka razy znalazła się na liście "najseksowniejszych kobiet świata". Źródło: East News Autor: Yui Mok/PA udostępnij

Tytułów produkcji z udziałem Jolie można wymieniać wiele, jednak to, co również charakteryzuje aktorkę to jej działalność humanitarna, która rozpoczęła się po jej powrocie ze zdjęć do filmu "Lara Croft: Tomb Raider". W 2001 roku gwiazda zszokowana problemami ludzi z krajów ubogich ruszyła na swoją pierwszą misję humanitarną.



Od tamtego momentu aktorka nie przestała wspomagać tego typu działalności i dalej aktywnie pomaga innym. Prywatnie jest mamą szóstki dzieci, która niedawno rozstała się z wieloletnim partnerem Bradem Pittem.

Angelina od lat jest również uważana za jedną z najpiękniejszych kobiet Hollywood - zmysłowa, ponętna, umiejąca podkreślić swoje atuty ze smakiem. Jak wyglądała przed zdobyciem światowej sławy?

Przeczytaj artykuł na stronie RMF!

Katarzyna Solecka