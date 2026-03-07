"Andrzej Wajda 2026 - setna rocznica urodzin Mistrza" - konferencja w Sejmie

Konferencja "Andrzej Wajda 2026 - setna rocznica urodzin Mistrza", która odbyła się 6 marca 2026 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP, zgromadziła przedstawicieli najwyższych władz państwowych, wybitnych twórców filmowych oraz rodzinę reżysera, by uczcić pamięć o artyście, który jak nikt inny potrafił opowiadać o polskim losie

Wystawa fotosów Renaty Pajchel „Wajda Werki" ukazuje reżysera przy pracy materiały prasowe

Wydarzenie otworzyli gospodarze: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która powiedziała: "Pan Andrzej to był człowiek z talentu, z mądrości i z Polski".

Wzruszające wystąpienie wygłosił Daniel Olbrychski, który zagrał w trzynastu filmach reżysera. Porównał Wajdę do "najlepszego jeźdźca dla aktorów-koni", który potrafił uskrzydlać artystów swoją miłością i uwagą, a jednocześnie być ich najbardziej surowym krytykiem

Istotnym punktem konferencji była prezentacja specjalnego znaczka pocztowego, przygotowanego przez Pocztę Polską z okazji 100. rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy. W prezentacji wzięli udział Sebastian Mikosz, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Grzegorz Łoszewski oraz autor projektu znaczka Andrzej Pągowski.

Grzegorz Łoszewski podkreślił, że najważniejszym przesłaniem Wajdy było niezbywalne przywiązanie do wolności. Przypomniał rok 1978, kiedy Wajda został prezesem SFP i zadeklarował, że Stowarzyszenie powstało po to, by o tę wolność walczyć. Według Łoszewskiego, cała twórczość Wajdy - od pierwszego do ostatniego filmu - była analizą tego, czym jest wolność i jak jej brak odziera człowieka z człowieczeństwa.

Andrzej Pągowski wyjaśnił symbolikę znaczka, który przedstawia kultowe zdjęcie Wajdy z kamerą. "To wyjście do światła z tym obiektywem, który jest uwolniony od czerwieni, w której tworzył, czyli czerwieni ustroju PRL-u, jest symbolem jego filmów" - tłumaczył artysta.

Grzegorz Łoszewski i Andrzej Pągowski na tle znaczka wydanego z okazji 100. rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy Piotr Molęcki/Kancelaria Sejmu materiały prasowe

Aktorzy i reżyserzy o Andrzeju Wajdzie

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny prowadzony przez Tomasza Raczka, w którym udział wzięli Magdalena Cielecka, Borys Lankosz, Natasza Parzymies, Andrzej Seweryn i Michał Żebrowski.

Andrzej Seweryn wspominał, że Wajda realizował postulat Żeromskiego o "rozrywaniu ran polskich", by nie zabliźniły się "błoną podłości". Z kolei najmłodsza w gronie, Natasza Parzymies, przyznała, że choć dla jej pokolenia filmy Wajdy bywają początkowo kojarzone z lekturami szkolnymi, to samodzielne ich odkrywanie pozwala dostrzec w nim "artystę totalnego".

Borys Lankosz zwrócił uwagę na cywilną i artystyczną odwagę Wajdy, która do dziś pozostaje inspiracją dla twórców. Paneliści wskazali również swoje najważniejsze filmy Mistrza, wymieniając m.in. "Ziemię obiecaną", "Popiół i diament", "Człowieka z marmuru" oraz "Wesele".

Plakat inauguracji w sejmie Roku Wajdy materiały prasowe

Spojrzenie za kulisy: pokaz filmu "Na planie"

Konferencję zwieńczył pokaz filmu Jerzego Ziarnika "Na planie", dokumentującego pracę nad obrazem "Wszystko na sprzedaż".

Uczestnicy wydarzenia mogli również podziwiać wystawę fotosów Renaty Pajchel "Wajda Werki", ukazującą Mistrza przy pracy.