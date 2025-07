TVP przygotowuje się do kolejnej adaptacji powieści Bolesława Prusa. Reżyserią "Lalki" zajmuje się Maciej Kawalski, który w 2022 roku zachwycił publiczność filmem "Niebezpieczni dżentelmeni", niecodzienną komedią kryminalną z gwiazdorską obsadą.

Wiadomo już, że w najnowszym projekcie w rolę Izabeli Łęckiej wcieli się Kamila Urzędowska, a Stanisława Wokulskiego zagra Marcin Dorociński. Niedawno ogromne poruszenie wywołało ogłoszenie wielkiego powrotu Marka Kondrata na ekrany, który podjął się roli Ignacego Rzeckiego. Do obsady dołączyły także: Maja Komorowska i Agata Kulesza.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "InteriaMovie: Pop!": Kochamy ich nienawidzić! Ci bohaterowie napsuli nam krwi! INTERIA.PL

"Lalka": Andrzej Seweryn w kinowej ekranizacji

Z najnowszych doniesień Filmwebu dowiadujemy się, że w nowej "Lalce" zobaczymy także Andrzeja Seweryna. Legendarny polski aktor wcieli się w postać Tomasza Łęckiego, ojca Izabeli.

"Tomasz Łęcki to postać urokliwa, tragiczna i śmieszna zarazem. Trzyma fason i wysoko podniesioną głowę, choć grunt usuwa mu się pod nogami. Świat jego młodości odchodzi w przeszłość, a on nie potrafi zaadaptować się do zmieniających się w zawrotnym tempie czasów. To uczucie, które wielu z nas towarzyszy dzisiaj. Proza Bolesława Prusa pozostaje niesamowicie aktualna" - mówi Andrzej Seweryn cytowany przez Filmweb.

Zdjęcia do kinowej ekranizacji rozpoczną się w 22 lipca 2025 roku.

"Lalka": co z serialem TVP?

"Lalka" w wersji filmowej tworzona przez TVP wciąż jest w planach, jednak z niedawnych doniesień wynika, że nie powstanie serial. Radosław Drabik potwierdził, że Telewizja Polska zrezygnowała z tych planów, argumentując swoją decyzję powstawaniem produkcji Netfliksa.

"W rzeczywistości Telewizja Polska zrezygnowała z realizacji serialu. Natomiast z uwagi na wersję kinową moja firma producencka jest w rozmowach z TVP, ale mamy też inne oferty" - czytamy w Dzienniku.pl

"Film jest bezpieczny. Zdjęcia ruszają za dwa tygodnie. Obecność Telewizji Polskiej nie jest warunkiem powstania filmu. Produkcją zajmuje się GigantFilms" - dodał Drabik w rozmowie z Pudelkiem.