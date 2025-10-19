Andrzej Mrożewski nie żyje. Wystąpił w wielkich polskich filmach

Informację o śmierci Mrożewskiego przekazali członkowie rodziny w mediach społecznościowych. Urodził się 3 stycznia 1940 roku. Jego ojciec, Zdzisław, był uznanym aktorem, znanym między innymi z roli Gabriela Narutowicza w "Śmierci prezydenta" Jerzego Kawalerowicza.

Andrzej Mrożewski. Kariera

Mrożewski ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie w 1961 roku. W latach 1961-84 był związany z Teatrem Śląskim im. Wyspiańskiego w Katowicach, a w 1985-1995 z Teatrem Maszkaron w Krakowie. W latach 1990-95 był jego dyrektorem.

W czasie swej kariery wystąpił w dwudziestu siedmiu spektaklach Teatru Telewizji i audycjach Teatru Polskiego Radia. Na dużym ekranie debiutował w "Soli ziemi czarnej" Kaźmierza Kutza z 1969 roku. Później mogliśmy go zobaczyć w "Nocach i dniach" Jerzego Antczaka, "Trędowatej" Jerzego Hoffmana i "Vinci" Juliusza Machulskiego.

W telewizji zagrał między innymi w "Doktorze Murku", "Pograniczu w ogniu", "Klanie", "Adamie i Ewie" i "Samym życiu". Po raz ostatni oglądaliśmy go na ekranie przy okazji "Belle Époque" z 2017 roku.