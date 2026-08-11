Andrzej Beya-Zaborski zmarł po wieloletniej chorobie w wieku 75 lat. Smutne wieści przekazał Białostocki Teatr Lalek za pośrednictwem Facebooka.

"Andrzej Beya-Zaborski, wieloletni aktor BTL, zmarł dzisiejszej nocy po wieloletniej chorobie. Miał 75 lat" - czytamy. "Białostocki Teatr Lalek przekazuje wyrazy współczucia rodzinie i bliskim".

Andrzej Beya-Zaborski: kariera

Andrzej Beya-Zaborski urodził się 7 marca 1951 roku w Wałbrzychu. Przez większość życia związany był jednak z Białymstokiem. W 1978 roku ukończył studia na Wydziale Sztuki Lalkarskiej PWST w Warszawie - Filia w Białymstoku, a po studiach rozpoczął pracę w Białostockim Teatrze Lalek.

Po raz pierwszy na ekranie pojawił się w 1997 roku. Zagrał wówczas w filmie "Czerwona rewolucja". Rok później dał się poznać jako sympatyczny komendant policji, Henryk, w "U Pana Boga za piecem" w reżyserii Jacka Bromskiego. To jedna z najbardziej charakterystycznych i lubianych przez widzów postaci całej serii.

Andrzej Beya-Zaborski filmpolski.pl materiały prasowe

Film okazał się ogromnym sukcesem, a rola przyniosła aktorowi ogólnopolską popularność. Postać Wołkołyckiego powracała w kolejnych odsłonach: "U Pana Boga w ogródku", "U Pana Boga za miedzą" oraz najnowszej - "U Pana Boga w Królowym Moście".

Do jednej z najsłynniejszych ról w karierze Andrzeja Beyi-Zaborskiego należy także kreacja w "Weselu" (2004) Wojciecha Smarzowskiego. Aktor wcielił się w księdza Adama. U Smarzowskiego zagrał jeszcze dwa razy: w "Róży" oraz "Drogówce" (gdzie ponownie wcielił się w postać księdza).