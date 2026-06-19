Chernin Entertainment szykuje kolejny głośny projekt - "Palm Grove" - oryginalny erotyczny thriller, którego gwiazdami zostały Kate Hudson i Ana de Armas. Za kamerą stanie ceniony węgierski reżyser Kornél Mundruczó ("Biały Bóg, "Cząstki kobiety", "Księżyc Jowisza").

O czym będzie nowy film z Kate Hudson i Aną de Armas?

Akcja filmu rozgrywa się w najbardziej ekskluzywnej części Miami. Historia skupia się na kobiecie, która odkrywa, że jej mąż prowadzi podwójne życie. To odkrycie uruchamia niebezpieczną grę uwodzenia, manipulacji i walki o władzę. Twórcy zapowiadają opowieść, w której zdrada staje się początkiem psychologicznego pojedynku.

Scenariusz napisał James Morosini, który pełni również funkcję producenta wykonawczego. "Palm Grove" może okazać się kolejnym ważnym krokiem w karierach obu aktorek. Kate Hudson przeżywa obecnie zawodowy renesans po sukcesie filmu "Song Sung Blue", który przyniósł jej nominację do Oscara oraz szereg innych prestiżowych wyróżnień. Z kolei Ana de Armas od kilku lat konsekwentnie umacnia swoją pozycję w Hollywood dzięki rolom w takich produkcjach jak "Na noże" czy "Nie czas umierać".

Duże zainteresowanie projektem budzi również nazwisko Kornéla Mundruczó. Węgierski twórca od lat należy do grona najbardziej cenionych europejskich reżyserów, regularnie prezentując swoje filmy na najważniejszych festiwalach świata.

Sukces za sukcesem

Chernin Entertainment ma za sobą wyjątkowo udany okres. Horror "Backrooms" przekroczył już granicę 260 milionów dolarów wpływów na świecie, a dopiero miał premierę. "Alfa" po premierze wspiął się na szczyt globalnego rankingu anglojęzycznych filmów Netfliksa, a serialowa adaptacja "Człowieka w ogniu" stała się jednym z największych hitów platformy.

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