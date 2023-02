"An Irish Goodbye": Gwiazdor nominowanego do Oscara filmu od aktorstwa woli pracę w kawiarni

Wiadomości

James Martin, aktor z zespołem Downa, zasłynął główną rolą w dramacie filmowym telewizji BBC "Ups and Downs". Produkcja ta przyniosła mu wiele nagród, w tym dla najlepszego aktora na New York TV Festival i Hollywood International Diversity Festival. Martin wystąpił również w krótkometrażówce „An Irish Goodbye”, która została nominowana do tegorocznego Oscara. Mimo to swoje aktorstwo traktuje jako coś, co może robić każdy. Za to chwali sobie pracę w kawiarni Starbucks.

Zdjęcie Kadr z "An Irish Goodbye" / YouTube / materiały prasowe