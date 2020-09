Amy Schumer cierpi na boreliozę

Amy Schumer opublikowała na Instagramie post, w którym zdradziła, że choruje na boreliozę. Poprosiła również liczącą ponad 10 mln osób grupę odbiorców o rady dotyczące właściwego postępowania przy tym schorzeniu. Fani zasugerowali tymczasem, by zamiast internautów poradziła się w tej sprawie lekarza. I odstawiła alkohol.

Amy Schumer od lat cieszy się ogromną popularnością. Słynąca z ciętego języka, bezpardonowego poczucia humoru i ogromnego dystansu do siebie komiczka zdołała zgromadzić potężne grono fanów, którzy cenią zarówno jej komediowe zacięcie, jak i bezpretensjonalny styl bycia. Gwiazda komedii "Wykolejona", za rolę w której została nominowana do Złotego Globu, postanowiła opublikować w mediach społecznościowych wpis dotyczący jej stanu zdrowia. Schumer przyznała, że cierpi na boreliozę.



"Czy ktoś z was złapał to tego lata? Okazało się, że na to choruję i jestem teraz na doksycyklinie (antybiotyk - przyp. red). Być może mam to od lat. Jakieś rady? Mogę się napić kieliszek wina lub dwa, prawda? Wiem, że powinnam trzymać się z dala od słońca. Stosuję też różne zioła. Proszę o komentarz lub SMS na numer podany w moim bio. Chcę tylko zaznaczyć, że czuję się dobrze i nie mogę się doczekać chwili, gdy się tego pozbędę" - napisała aktorka.

Borelioza to niezwykle groźna wieloukładowa choroba wywołana przez bakterie Borrelia burgdorferi przenoszone przez kleszcze. We wczesnym stadium infekcja przypomina grypę, nie bez przyczyny będąc nazywaną "wielkim naśladowcą". Objawy obejmują bóle głowy i stawów, silne osłabienie i wysypkę. Leczenie w tym czasie trwa zazwyczaj około trzech tygodni. Na późniejszym etapie choroby mogą wystąpić bardzo bolesne bóle stawów, paraliż, problemy neurologiczne, a także kłopoty z pamięcią, słuchem i wzrokiem. Leczenie zaś jest bardzo trudne i nie ma wśród lekarze zgody w kwestii tego, jak ono powinno wyglądać.

Choć wielu fanów natychmiast opublikowało pod postem Schumer słowa wsparcia i otuchy, wskazując na znane sobie domowe sposoby na złagodzenie objawów schorzenia, niektórzy zasugerowali gwieździe, by zamiast prosić o rady internautów, zasięgnęła profesjonalnej opinii specjalisty. "Idź do lekarza! Sam nie chciałbym leczyć się na podstawie komentarzy przypadkowych ludzi z Instagrama" - napisał wprost jeden z użytkowników serwisu. "Borelioza może stać się poważnym, długotrwałym problemem autoimmunologicznym, który jest trudny do leczenia. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, porozmawiaj jak najszybciej z lekarzem, proszę!" - zaapelował inny.

Fani znanej z zamiłowania do wysokoprocentowych trunków aktorki w odpowiedzi na zadane przez nią w poście pytanie poradzili jej również, by zrezygnowała na razie z picia alkoholu. "Alkohol? Nie wygłupiaj się. Żadnego wina! Przykro mi. Alkohol osłabia działanie leków, które bierzesz" - grzmiała jedna z fanek gwiazdy. "W przypadku boreliozy picie alkoholu jest bardzo niewskazane. W ten sposób niszczysz swoją odporność" - wtórował jej kolejny internauta.