Projekt, będący odpowiedzią na potrzeby widzów i twórców spragnionych kinowej atmosfery, rozpoczął się w lipcu. W 7 krakowskich kinach - Kino Pod Baranami, Agrafka, Kika, Paradox, Kijów, Mikro i Sfinks, zobaczyliśmy dotychczas m.in. laureata polskiego Orła - “Wieloryba z Lorino" oraz ulubieńca publiczności tegorocznego Krakowskiego Festiwalu Filmowego - “Polański, Horowitz. Hometown".



Co to znaczy być dzisiaj Żydem w Polsce?

“Nie jest łatwo zbliżyć się do ortodoksyjnych Żydów i towarzyszyć im z kamerą przez dłuższy czas. Udało się to Piotrowi Szczepańskiemu w filmie "@miriamfrompoland", gdzie sportretował młodą kobietę, która wybrała tradycyjny model życia w judaizmie. Film obala przy okazji wiele stereotypów na temat tej religii i roli, jaką spełnia w nim kobieta" - pisze Anita Piotrowska, krytyczka filmowa, kuratorka sekcji dokumentalnej Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Wideo @miriamfrompoland - Trailer_ENG

Co ciekawe, Maria stała się Miriam niejako wbrew tendencjom asymilacyjnym i emancypacyjnym panującym wśród kobiet z jej rodziny. Słyszymy z ekranu, że to właśnie w powrocie do korzeni bohaterka odnalazła prawdziwe spełnienie, będąc żoną, matką gromadki dzieci i aktywistką na rzecz odrodzenia życia żydowskiego w Polsce. Film wrzuca nas w sam środek zabieganej codzienności Miriam, lecz obce są jej dylematy kobiet próbujących godzić pracę z rodziną. Albowiem dla bohaterki to jeden spójny świat, gdzie wszystko się nawzajem dopełnia. I Szczepański filmuje go "na gorąco", bez autorskiej ingerencji. Jego opowieść co chwila zatacza szersze kręgi, obejmując społeczność łódzkich Żydów, jak i problem skomplikowanych relacji polsko-żydowskich czy ciągle żywego antysemityzmu.



Zdjęcie Plakat filmu “@miriamfrompoland" / materiały prasowe

“'Ja jestem rzeką i ja wyznaczam swoją drogę' - w taki sposób Miriam mówi o swym miejscu w rodzinie i religii. To samo można by powiedzieć o jej byciu w filmie. Energia i kobieca siła wypełniają każde niemal ujęcie, sprawiając, iż zamknięty i dla wielu egzotyczny świat staje się znajomy i wyzwalający od uprzedzeń. Taki jest zresztą jeden z celów współtworzonej przez Miriam internetowej telewizji. Dzięki dokumentowi Szczepańskiego dochodzi do fascynującego spotkania z żywą kulturą, której nie zdołał unicestwić Holocaust. Za sprawą takich osób jak bohaterka filmu ożywa jednak nie tylko pamięć, ale i codzienna rzeczywistość tworzona przez młodych religijnych Żydów w dzisiejszej Polsce. Tu właśnie jest ich dom, na przekór mrocznej historii i niełatwej czasem teraźniejszości"- wyjaśnia Piotrowska.



Krakowski Festiwal Filmowy jest jednym z najważniejszych wydarzeń na świecie, prezentujących filmy dokumentalne i krótkometrażowe. Jako jedyny w Polsce i jeden z nielicznych na świecie jest na ekskluzywnej liście Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS) wydarzeń kwalifikujących do Oscara w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a także rekomenduje do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach.

Organizatorem projektu jest Krakowska Fundacja Filmowa, przy wsparciu finansowym ze środków Miasta Krakowa. Na seanse filmowe obowiązuje specjalna cena biletów: 10 zł.



