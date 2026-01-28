Amerykański remake polskiego filmu. W roli głównej Ana de Armas

"Sweat" w reżyserii Magnusa von Horna podbił serca widzów i krytyków, nie tylko w Polsce. Polski film doczeka się amerykańskiego remake'u z Aną de Armas w roli głównej.

Portal Deadline donosi, że powstanie amerykański remake polsko-szwedzkiego filmu "Sweat" w reżyserii Magnusa von Horna. W rolę główną początkującej influencerki fitness wcieli się hollywoodzka gwiazda - Ana de Armas. Jej bohaterka, Emma Kent, marzy o tym, by osiągnąć tak wielki sukces, jak jej idolka, Kat Highbrook.

    Za reżyserię nowej wersji "Sweat" będzie odpowiadał J Blakeson, znany z takich produkcji jak "O wszystko zadbam" czy "Winni". Prace nad filmem rozpoczną się w marcu tego roku w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.

    "Sweat" podbił nie tylko kina w Polsce

    "Sweat" opowiada o trzech dniach z życia Sylwii Zając, motywatorki fitness, której obecność w mediach społecznościowych nadała status celebrytki. Choć jest śledzona przez setki tysięcy osób, otoczona oddanymi współpracownikami i podziwiana przez dalekich znajomych, w jej życiu brakuje bliskości.

    "Sweat"
    "Sweat"Natalia Łączyńska / Lava Filmsmateriały prasowe

    Za rolę w filmie "Sweat" Magnusa von Horna Magdalena Koleśnik otrzymała na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nagrodę dla najlepszej aktorki. Łącznie obraz zgarnął aż pięć statuetek. Doceniono go także na Orłach (trzy statuetki). Warto wspomnieć, że film został zauważony za granicą - była to jedyna polska fabuła, która znalazła się w oficjalnej selekcji Festiwalu Filmowego w Cannes w 2020 roku.

