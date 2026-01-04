Amerykańska premiera "Ministrantów" na prestiżowym festiwalu w USA

"Ministranci" na Palm Springs International Film Festival w USA

Film Piotra Domalewskiego "Ministranci" podbił 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zdobył tam nie tylko Złote Lwy, ale również nagrody za najlepszy scenariusz, montaż, Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych, Nagrodę Festiwali i Przeglądów Filmu Polskiego za Granicą, Złotego Kangura, Złotego Klakiera i Nagrodę Publiczności.

Teraz czas, aby film zaistniał za oceanem. Producent tytułu, Aurum Film poinformował właśnie w mediach społecznościowych, że "Ministranci" znaleźli się w oficjalnej selekcji 37. edycji Palm Springs International Film Festival.

"To oznacza północnoamerykańską premierę naszego filmu na jednym z najważniejszych wydarzeń kina artystycznego w USA. Film zostanie pokazany w ramach sekcji World Cinema Now, prezentującej najlepsze światowe kino ostatnich miesięcy. 'Ministranci' to jedyny film z Polski, wybrany osobiście przez główną programerkę festiwalu, Alissę Simon, a reżyser Piotr Domalewski spotka się z widzami w słonecznej Kalifornii podczas dwóch sesji Q&A" - informuje Aurum Film.

"Ministranci": fabuła, obsada

Grupa nastoletnich ministrantów, sfrustrowana obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej, postanawia wdrożyć własny, nietypowy plan odnowy moralnej. Chłopcy zakładają podsłuch w konfesjonale, aby lepiej poznać swoich sąsiadów. Zamaskowani niczym Zorro i z ambicjami na miarę Robin Hooda, stają się sędziami w swoim osiedlowym świecie, pomagając potrzebującym i wymierzając kary za grzechy. Jednak ich misja z czasem zamienia się w niebezpieczną grę, a bohaterowie balansują na cienkiej granicy między dobrem a złem.

Główne role w filmie zagrali: Tobiasz Wajda (Filip Grabowski), Bruno Błach-Baar (Gustaw "Gucci") oraz Mikołaj i Filip Juszczykowie (bracia Kurczak). Młodym aktorom partnerują gwiazdy polskiego kina: Kamila Urzędowska , Tomasz Schuchardt , Sławomir Orzechowski i Artur Paczesny.

Reżyserem filmu i autorem scenariusza jest Piotr Domalewski . Kinowa premiera filmu odbyła się 21 listopada 2025 roku.