Amerykańska premiera "Ministrantów" na prestiżowym festiwalu w USA
"Ministranci" znaleźli się w oficjalnej selekcji 37. edycji Palm Springs International Film Festival. Film zostanie pokazany w ramach sekcji World Cinema Now, prezentującej najlepsze światowe kino ostatnich miesięcy. "To jedyny film z Polski, a reżyser Piotr Domalewski spotka się z widzami w słonecznej Kalifornii podczas dwóch sesji Q&A" - poinformował właśnie producent Aurum Film.
Film Piotra Domalewskiego "Ministranci" podbił 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zdobył tam nie tylko Złote Lwy, ale również nagrody za najlepszy scenariusz, montaż, Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych, Nagrodę Festiwali i Przeglądów Filmu Polskiego za Granicą, Złotego Kangura, Złotego Klakiera i Nagrodę Publiczności.
Teraz czas, aby film zaistniał za oceanem. Producent tytułu, Aurum Film poinformował właśnie w mediach społecznościowych, że "Ministranci" znaleźli się w oficjalnej selekcji 37. edycji Palm Springs International Film Festival.
"To oznacza północnoamerykańską premierę naszego filmu na jednym z najważniejszych wydarzeń kina artystycznego w USA. Film zostanie pokazany w ramach sekcji World Cinema Now, prezentującej najlepsze światowe kino ostatnich miesięcy. 'Ministranci' to jedyny film z Polski, wybrany osobiście przez główną programerkę festiwalu, Alissę Simon, a reżyser Piotr Domalewski spotka się z widzami w słonecznej Kalifornii podczas dwóch sesji Q&A" - informuje Aurum Film.
Grupa nastoletnich ministrantów, sfrustrowana obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej, postanawia wdrożyć własny, nietypowy plan odnowy moralnej. Chłopcy zakładają podsłuch w konfesjonale, aby lepiej poznać swoich sąsiadów. Zamaskowani niczym Zorro i z ambicjami na miarę Robin Hooda, stają się sędziami w swoim osiedlowym świecie, pomagając potrzebującym i wymierzając kary za grzechy. Jednak ich misja z czasem zamienia się w niebezpieczną grę, a bohaterowie balansują na cienkiej granicy między dobrem a złem.
Główne role w filmie zagrali: Tobiasz Wajda (Filip Grabowski), Bruno Błach-Baar (Gustaw "Gucci") oraz Mikołaj i Filip Juszczykowie (bracia Kurczak). Młodym aktorom partnerują gwiazdy polskiego kina: Kamila Urzędowska, Tomasz Schuchardt, Sławomir Orzechowski i Artur Paczesny.
Reżyserem filmu i autorem scenariusza jest Piotr Domalewski. Kinowa premiera filmu odbyła się 21 listopada 2025 roku.