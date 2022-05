Kiedy Johnny Depp pobił Amber Heard?

Proces o zniesławienie, jaki Johnny Depp wytoczył swojej byłej żonie, nabiera dynamiki, a obie strony wytaczają coraz cięższe działa. Wczoraj przed sądem zeznawała sama Amber Heard. Aktorka bardzo dokładnie opowiedziała o tym, w jakich okolicznościach Depp po raz pierwszy ją uderzył.

"Zapamiętałam to dobrze, bo to zmieniło moje życie" - wyznała. Z jej słów wynika, że gwiazdor pobił ją już na początku ich związku, a rozsierdziło go pytanie o znaczenie tatuażu.

Jak informuje "People", aktorka opowiedziała o tej sytuacji na prośbę reprezentującej ją prawniczki. Podczas składania zeznań była wyraźnie poruszona, a w pewnym momencie po jej twarzy płynęły łzy.

Reklama

"Siedzieliśmy na kanapie. Toczyliśmy normalną rozmowę. To był początek naszego związku. Zapytałam go, jakie znaczenie ma jeden z tatuaży widniejących na jego ramieniu. Wydawał mi się dość mętny i nie potrafiłam go przeczytać" - wspominała Amber Heard.

Potem powiedziała, że Depp wyjaśnił jej, iż słowo, którego nie mogła przeczytać, to wino. I dodała, że się roześmiała, bo uznała tę odpowiedź za żart. A wtedy Depp uderzył ją w twarz. Gdy siedziała skamieniała, sądząc, że jest to jakiś absurdalny dowcip, który zaraz się wyjaśni, aktor uderzył ją po raz drugi. Tym razem tak mocno, że upadła na dywan.

Amber Heard: Koniec przemocy 1 / 9 Johnny Depp i Amber Heard rozwiedli się w 2016 roku po czteroletnim, burzliwym związku, w którym według aktorki miało dochodzić do przemocy fizycznej ze strony męża. Hollywoodzki gwiazdor od początku zaprzeczał tym zarzutom i powoływał kolejnych świadków twierdzących, że to on był ofiarą w tej relacji. Źródło: Getty Images Autor: Samir Hussein/WireImage udostępnij

"Nigdy nie zostałam uderzona w ten sposób. Byłam dorosła i siedziałam obok mężczyzny, którego kocham, a on uderzył mnie bez powodu, jak mi się wydawało. (...) To nie bolało. Nie skrzywdziło mnie to fizycznie. ... Nie chciałam go opuszczać. Nie chciałam, żeby to była rzeczywistość" - zeznała Heard. I dodała, patrząc na ławę przysięgłych: "Wiedziałam, że to było złe. I wiedziałam, że muszę go opuścić. I to właśnie złamało mi serce".

Odpowiedź 58-letniego gwiazdora była krótka i stanowcza. Aktor zdecydowanie zaprzeczył, że opisana sytuacja kiedykolwiek się wydarzyła. I po raz kolejny zapewnił, że nigdy nie uderzył Amber Heard ani żadnej innej kobiety.

Depp - Heard: Historia ich związku

Para poznała się w 2011 roku na planie komedii "Dziennik zakrapiany rumem" . Chociaż w obrazie pojawiła się odważna scena seksu między bohaterami, nikt nie podejrzewał, że relacje gwiazd wykroczą poza plan filmowy. Depp wciąż jeszcze deklarował miłość do Vanessy Paradis, a biseksualna Amber od czterech lata żyła w związku z artystką Tasyą van Ree. Jednak w styczniu 2012 roku, po 14 latach idealnego związku, Johnny Depp porzucił matkę swych dzieci. Pod koniec stycznia 2014 roku na palcu Amber pojawił się pierścionek zaręczynowy.

Informacje o komplikacjach w ich związku wyszły na jaw w maju 2016 roku po gwałtownej kłótni pary w ich domu w Los Angeles. Heard zgłosiła się wtedy do sądu z prośbą o ochronę, jako dowód na przemoc domową, pokazując swoją pobitą twarz. Hollywoodzki gwiazdor od początku zaprzeczał tym zarzutom i powoływał kolejnych świadków twierdzących, że to on był ofiarą w tej relacji.

Do rozwodu doszło trzy miesiące później. Za odejście Heard Depp zgodził się zapłacić jej 7 milionów dolarów. Aktorka jednak nigdy więcej nie będzie mogła zaskarżyć byłego męża o wykorzystywanie i znęcanie się w trakcie trwania ich relacji.

"Nasz związek był przepełniony pasją i bardzo zmienny, ale zawsze połączony więzami miłości" - napisali w oświadczeniu Depp i Heard. "Nigdy nie było naszą intencją szkodzenie sobie, czy to fizyczne, czy emocjonalne. Żadne z nas nie stawiało fałszywych zarzutów, by się wzbogacić" - oświadczyli wówczas byli małżonkowie.

Jak zakończy się proces Johnny'ego Deppa i Amber Heard, okaże się zapewne za kilka miesięcy.