W 2015 roku Johnny Depp wziął ślub z aktorką, Amber Heard . Ich małżeństwo trwało tylko rok. Znacznie dłużej, bo aż do dziś, trwa wymiana oskarżeń pomiędzy nimi. On przedstawia ją jako demoniczną intrygantkę, ona go jako brutala napędzanego alkoholem i narkotykami.

W listopadzie 2020 roku brytyjski sąd potwierdził, że aktor stosował przemoc domową wobec Heard, gdy był jej mężem. To tylko pogłębiło trudną sytuację Deppa w Hollywood, który w ostatnich latach stał się tam persona non grata.

Aktor nie ustaje jednak w staraniach, by oczyścić swoje imię. 11 kwietnia w Fairfax w stanie Wirginia ruszył proces, jaki Depp wytoczył byłej żonie. Chodzi o jej felieton dla dziennika "Washington Post" z 2018 roku, w którym przyznała, że była ofiarą przemocy domowej. Choć w tekście nie padło nazwisko Deppa, wielu czytelników mogło pomyśleć, że to właśnie on był agresorem. Aktor domaga się 50 milionów dolarów odszkodowania.

Tuż przed rozpoczęciem procesu Heard opublikowała post na Instagramie, w którym zapowiedziała, że na kilka tygodni znika z mediów społecznościowych. I nie poprzestała na tym.

"Johnny pozywa mnie za artykuł, jaki napisałam dla 'Washington Post'. Opisałam w nim moje doświadczenie z przemocą domową. Nigdy nie podałam jego nazwiska, napisałam o cenie, jaką płacą kobiety za występowanie przeciwko mężczyznom dzierżącym władzę. Wciąż płacę tę cenę, ale mam nadzieję, że gdy ta sprawa się rozstrzygnie, będę mogła ruszyć naprzód, tak jak i Johnny" - napisała 36-latka.

Najbardziej osobiste wyznanie w jej poście pada jednak na koniec.

"Zawsze darzyłam Johnny'ego miłością i sprawia mi wielki ból to, że muszę zdradzać intymne szczegóły z naszego wspólnego życia przed całym światem" - wyznała.

Czyżby więc aktorka, mimo wielu starć z Deppem, wciąż czuła do niego sentyment?



