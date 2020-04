Amazon Prime Video - hity na wyciągnięcie ręki

Co robić, kiedy kina są zamknięte? Co robić, kiedy nie można wychodzić, bo trwa kwarantanna, a na świecie szaleje koronawirus? Może oderwać się od rzeczywistości i obejrzeć w domu film? Są takie miejsca, gdzie największe hity światowego kina są na wyciągnięcie ręki.

Jednym z nich jest platforma Amazon Prime Video, z której mogą teraz korzystać m.in. klienci z abonamentem w sieci Play. Serwis oferuje swoim widzom kultowe filmy i seriale telewizyjne, wśród których znajdują się popularne produkcje własne Amazon Originals. Dostęp do takiej bazy może być atrakcyjny szczególnie teraz, zwłaszcza dla posiadaczy abonamentu w Play, którzy przez sześć miesięcy mogą skorzystać z platformy za darmo i w dowolnym momencie zrezygnować z promocji.

Poniżej znajdziecie listę najlepszych propozycji Amazon, które mogą pomóc przetrwać kwarantannę.

"Pulp Fiction" (1994) stało się przepustką Quentina Tarantino do sławy i międzynarodowego uznania. Nagrodzony Złotą Palmą w Cannes i Oscarem za scenariusz film dziś uchodzi za kultowy. Zawarł on w sobie wszystko, za co widzowie pokochali filmy reżysera: zabawę z chronologią i narracją, absurdalny humor, wyolbrzymioną przemoc, mistrzowskie dialogi oraz galerię intrygujących postaci. W filmie wystąpiły hollywoodzkie gwiazdy: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Tim Roth, Harvey Keitel. Do historii kina przeszła też scena tańca, w której wzięli udział bohaterowie grani przez Umę Turman i Johna Travoltę. Cytaty z tego filmu funkcjonują do dzisiaj.

Zdjęcie

"Ojciec chrzestny" (1972) to z pewnością jeden z najwybitniejszych filmów w historii kina. Scenariusz oparto na podstawie powieści Mario Puzo o tym samym tytule. Epicka opowieść o mafijnej rodzinie Corleone zasłynęła między innymi dzięki znakomitej obsadzie. Poza fenomenalnym Marlonem Brando, który zagrał Don Vita Corleona, w filmie świetne kreacje stworzyli: Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton i Tom Hagen. Film Francisa Forda Coppoli był w 1973 roku nominowany do jedenastu Oscarów, zdobywając ostatecznie trzy statuetki: dla Marlona Brando za najlepszą rolę pierwszoplanową, za najlepszy scenariusz oraz najbardziej prestiżową - za najlepszy film.

Zdjęcie

Film "American Beauty" (1999) był debiutem fabularnym Sama Mendesa. Zapewne twórca nie spodziewał się, że realizuje dzieło wybitne. Bohaterem historii jest Lester Burnham (Kevin Spacey), pracownik agencji reklamowej, który jest znudzony swoim życiem. Jego żona Carolyn (Anette Bening) ma obsesję zawodowego sukcesu, a córka Jane (Thona Birch) to zakompleksiona nastolatka. Pewnego dnia Lester poznaje szkolną koleżankę córki, zmysłową Angelę (Mena Suvari) i prowadzi to do zaskakującego finału. Obraz uhonorowano pięcioma Oscarami w najważniejszych kategoriach: najlepszy film, reżyser, aktor (Kevin Spacey) scenariusz oryginalny oraz zdjęcia.

Zdjęcie

"Gladiator" (2000) to był wielki powrót do epickich widowisk historycznych, takich jak "Kleopatra", "Spartakus" czy "Ben Hur". Ridley Scott przeniósł na ekran Imperium Rzymskie, na tle którego rozgrywa się opowieść o władzy, odwadze i zemście. Bohaterem opowieści jest waleczny generał rzymski Maximus (Russell Crowe). Cesarz Marek Aureliusz chce uczynić go swoim następcą, co nie podoba się prawowitemu następcy Commudosowi (Joaquin Phoenix). Postanawia on pozbyć się rywala. Maximus cudem unika śmierci, zostaje wzięty w niewolę i wcielony do szkoły gladiatorów. Wkrótce pomści okrutne zabójstwo syna i żony. Niewątpliwym walorem filmu jest ścieżka dźwiękowa filmu, autorstwa Hansa Zimmera i Lisy Gerrard, wokalistki grupy Dead Can Dance.

Zdjęcie

"Chyba stworzyłem arcydzieło" - mówi jeden z bohaterów "Bękartów wojny" (2009) w końcowej scenie filmu. To samo mógł pomyśleć Tarantino po zakończeniu zdjęć. I nie myliłby się. "Bękarty wojny" - historia żydowskiego oddziału, który walczy z nazistami w okupowanej Europie - stanowią jeden z jego najlepszych filmów. Nie zawodzą także kolejne wykreowane przez niego postaci, jak choćby amerykański porucznik Aldo Raine (Brad Pitt) czy okrutny Hans Landa (brawurowy Christoph Waltz). Jak twierdzi sam Tarantino, to najwspanialsza postać, jaką kiedykolwiek napisał.

"Powrót do przyszłości" (1985) to brawurowa opowieść o Martym McFly'u (Michael J. Fox), typowym amerykańskim nastolatku lat 80., przypadkowo wysłanym w przeszłość do roku 1955, za pomocą napędzanego plutonem "wehikułu czasu" DeLorean, skonstruowanego przez szalonego naukowca (Christopher Lloyd). Podczas swej zdumiewającej podróży Marty, by móc powrócić do przyszłości, musi upewnić się, że jego przyszli, a obecnie nastoletni rodzice, poznają się i zakochają w sobie. Film okazał się ogromnym hitem i doczekał się dwóch sequeli.

Zdjęcie

Nie ma chyba nikogo, kto nie znałby opowieści o Shreku, Fionie, Ośle oraz ich przygód w magicznej krainie - Zasiedmiogórogrodzie. Film "Shrek" (2001) to pierwsza część przygód zielonego ogra. Tytułowy bohater mieszka samotnie na bagnisku, nie ma przyjaciół i nie lubi gości. Pewnego razu pojawiają się u niego nieproszeni goście. Aby się ich pozbyć, Shrek wraz z Osłem muszą uratować księżniczkę Fionę z łap strasznego smoka. Na uwagę zasługuje świetna polska wersja dialogowa animacji. Tytułowego Shreka dubbingował Zbigniew Zamachowski, Osła - Jerzy Stuhr, a księżniczkę Fionę - Agnieszka Kunikowska.

Zdjęcie

Serial telewizyjny o przygodach Skippera, Kowalskiego, Rico i Szeregowego odniósł sukces na całym świecie. Producenci poszli za ciosem i postanowili przenieść historię na kinowy ekran. W filmie "Pingwiny z Madagaskaru" dowiadujemy się, jak poznała się ta cała czwórka. Tym razem tajni agenci łączą siły z tajną organizacją Północny Wiatr, którą dowodzi Agent Utajniony. Razem stawią czoło doktorowi Oktawiuszowi Mackiewiczowi, który chce zniszczyć świat. Najnowszy film twórców "Madagaskaru" to wielka przygoda pingwinów, które odwiedzą Antarktykę, Wenecję, pustynię, Szanghaj, Nowy Jork i Kentucky.



Zdjęcie

Na platformie Amazon Prime Video na uwagę zasługują również najnowsze serialowe produkcje.

Brytyjski serial "Fleabag" (2016-2019, dwa sezony), wyświetlany jest w Polsce pod tytułem "Współczesna dziewczyna". Wielokrotnie nagradzany serial zdobył m.in. w tym roku dwa Złote Globy dla aktorów Phoebe Waller-Bridge i Andrew Scotta. "Fleabag" to historia dziewczyny, która po życiowej tragedii przeprowadza się do Londynu. Tutaj próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Wielką siłą produkcji jest odtwórczyni głównej roli, czyli Phoebe Waller-Bridge, która jest także autorką scenariusza. W serialu występuję również: Olivia Colman ("The Crown"), Andrew Scott ("Sherlock") czy Brett Gelman ("Stranger Things").

"The Boys" (2019) to amerykański serial o superbohaterach, oparty na komiksie pod tym samym tytułem, wyprodukowany dla Amazon. Serial opowiada o tytułowej grupie samozwańczych obrońców sprawiedliwości, która walczy z superbohaterami, nadużywającymi swoich mocy. W główne postaci wcielają się m.in. Karl Urban ("RED"), Jack Quaid ("Igrzyska śmierci"), Erin Moriarty (" Captain Fantastic"), Elisabeth Shue ("Zostawić Las Vegas") i Simon Pegg ("Mission: Impossible - Rogue Nation"). Amazon zamówił już drugi sezon.

"Hunters" (2019) to nowy serial Amazon, opowiadający o polowaniu na nazistów, którzy po wojnie ukryli się w Ameryce. Akcja rozgrywa się w latach 70. XX wieku. Głównym bohaterem jest Jonah Heidelbaum (w tej roli wystąpi Logan Lerman) - młody Żyd, który chce pomścić śmierć swojej babci. Mężczyzna zostaje przyjęty do tajemniczej grupy, tropiącej nazistów, którzy pod przybranymi nazwiskami ukryli się w USA i planują wskrzesić nazistowskie państwo - Czwartą Rzeszę. Na czele łowców nazistów stoi Meyer Offerman — w tej roli Al Pacino. Jedną z bohaterek serialu gra polska aktorka Iza Miko, która od lat pracuje w Stanach Zjednoczonych.





Artykuł powstał we współpracy z siecią Play.