Alicia Vikander wyznała, że sceny intymne są jednymi na planie filmowym, w których nie ma pola do improwizacji. "Musisz mieć opanowaną choreografię i trzymać się jej" - powiedziała w rozmowie z "Harper's Bazaar".

"Kręcenie tych scen to najgorsza rzecz ever. Czuję się komfortowo ze swoim ciałem, wystąpiłam w wielu scenach erotycznych. Ale to nigdy nie jest łatwe" - dodała szwedzka aktorka.

Vikander wspomniała, że realizacja scen intymnych w początkach jej kariery, była o wiele mniej komfortowa niż w dzisiejszych czasach.

"Znajdowałam się w sytuacjach, które nie były w porządku, gdzie nie czułam, że jestem chroniona. [Pewnego razu na planie] wszyscy byli tak bardzo zajęci swoimi sprawami, że nagle okazało się, że na środku masz aktora, który siedzi nago od kilku godzin. Ktoś powinien mu przynieść koc, ale nikt tego nie zrobił. Świadomość tego, że to nie w porządku, przyszła do mnie dopiero później. Ktoś powinien był się mną zaopiekować" - stwierdziła gorzko Vikander.

Alicia Vikander gwiazdą serialu "Irma Vep"

Wkrótce aktorkę zobaczymy w serialu Oliviera Assayasa "Irma Vep" . Główną bohaterką produkcji HBO Max Mira (w tej roli Vikander), amerykańska gwiazda kina, która jest rozczarowana przebiegiem swojej kariery oraz niedawnym rozstaniem. Przyjeżdża do Francji, gdzie kręcony będzie kolejny film z jej udziałem. Ma wcielić się w nim w rolę Irmy Vep (anagram słowa "vampire"). Będzie to remake klasycznego niemego filmu "Les Vampires". W trakcie zdjęć zaczynają zacierać się granice pomiędzy Mirą, a postacią, w którą się wciela. Twórcy serialu zapewniają, że "Irma Vep" pokaże cienką linię pomiędzy fikcją i rzeczywistością, sztucznością i autentycznością, sztuką i życiem.

Obsadzenie Vikander w głównej roli w "Irmie Vep" wzbudziło już pierwsze kontrowersje. W filmie, na podstawie którego oparty zostanie serial, w głównej roli wystąpiła pochodząca z Chin aktorka Maggie Cheung. To właśnie zamiana Azjatki na białą Europejkę budzi kontrowersje.



Alicia Vikander, która jest również jedną z producentek powstającego serialu, zdaje się nie przejmować tymi kontrowersjami. "Od dawna podziwiam twórczość Oliviera. Jestem podekscytowana naszą współpracą i możliwością rozszerzenia świata jego kultowego filmu 'Irma Vep' w formie serialu. Na planie spotka się ze sobą wielu wspaniałych twórców i jestem szczęśliwa, że wyprodukujemy ten serial razem z HBO i A24" - powiedziała cytowana przez portal "Slashfilm" aktorka.



