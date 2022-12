Alicia Silverstone w nagiej sesji. Rozebrała się z ważnego powodu

"Nigdy, przenigdy nie rozebrałam się do filmu, serialu, ale zdecydowałam się zrobić to dla PETA, bo jest to dla mnie ważne" - podkreśliła 46-latka w rozmowie z "People". Alicia Silverstone wyjaśniła, że odważna kampania i naga sesja, której jest bohaterką, ma zwrócić uwagę odbiorców na negatywny wpływ jaki wytwarzanie tradycyjnych skór wywiera na środowisko.



Alicia Silverstone rozebrała się dla PETA

"Zasoby wody, ropy, energii, jaki są zużywane przy produkcji skór, są ogromne" - dodała gwiazda, podkreślając korzyści wynikające z korzystania z bardziej ekologicznych, wegańskich alternatyw, jak skóra wykonana z np. z kaktusów.

Aby bardziej przemówić do wyobraźni odbiorców, gwiazda pozowała na plantacji kaktusów mając na sobie jedynie w kowbojki, jak można się domyślać, wykonane z ekologicznych materiałów.



"Marzę o tym, aby te wegańskie, przyjazne planecie materiały trafiły w ręce znanych projektantów" - powiedziała. Dodała, że sama wolałaby chodzić nago niż nosić elementy garderoby wykonane z futer czy wspomnianej skóry. Aktorka zachęca do ekologicznych postaw nie tylko w kwestii mody. Sama od 23 lat jest jaroszką i bardzo chwali sobie ten styl życia, który jest wyrazem jej miłości do zwierząt.