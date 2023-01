Choć mogłoby się wydawać, że Aleksander Fogiel pochodził z artystycznej rodziny (jego bratem stryjecznym był Mieczysław Fogg), to w rzeczywistości urodził się w rodzinie kolejarzy. Ojciec aktora był maszynistą kolejowym, a on sam ukończył Technikum Kolejowe. Wieczorowo uczęszczał także na kursy do Miejskiej Szkoły Rysunku i Zdobnictwa w Warszawie.

Debiutował w roku 1928, w warszawskim teatrze Wojska Polskiego (wcześniej pracował tam jako scenograf). FilmPolski.pl wyliczył, że w trakcie swojej kariery był dyrektorem pięciu teatrów, reżyserem 68 sztuk, a ponadto zaprojektował 38 scenografii i zagrał 378 ról teatralnych.

Równie bogato prezentuje się filmografia aktora - zagrał przeszło 100 ról. W pamięci widzów z pewnością zapisał się jako Maćko z Bogdańca w "Krzyżakach" Aleksandra Forda, a także jako sołtys z "Samych swoich" .

Zdjęcie Aleksander Fogiel w filmie "Kobieta z prowincji" / PolFilm1 / East News

Aleksander Fogiel: Skomplikowane życie prywatne

Aktor wraz z żoną Celiną Dąbrowską miał z nią dwóch synów: 80-letniego dziś Andrzeja oraz dwa lata młodszego Waldemara. Synowie poszli w ślady ojca - Andrzej został aktorem i śpiewakiem, a Waldemar był choreografem i reżyserem ruchu scenicznego. Młodszy syn aktora w październiku 1976 r. popełnił samobójstwo. Do dziś nie wiadomo jaka była przyczyna tragicznej śmierci 33-latka.

Aleksander Fogiel latami żył w utrzymanym w tajemnicy romansie z tancerką Lucyną Łakomówną. Para doczekała się syna Tomasza Fogla, który także został aktorem. Nawet gdy w 1985 roku zmarła żona aktora, nie oświadczył się drugiej partnerce, uczynił to dopiero kilka miesięcy przed własną śmiercią

Karierę zrobił także wnuk aktora Krzysztof Fogiel, który był dziecięcą gwiazdą telewizji i wystąpił chociażby w serialach: "Radio Romans", "Bank nie z tej ziemi" i "Czterdziestolatek. 20 lat później".

Aleksander Fogiel zmarł 17 stycznia 1996 roku, został pochowany na Cmentarzu Komunalnym na Dołach w Łodzi, tam też wiele lat później spoczęła jego druga żona.

Zdjęcie Aleksander Fogiel w filmie "Nikt nie woła" / AKPA

