"Rust": Tragedia na planie produkcji Aleca Baldwina

W październiku 2021 roku na planie westernu "Rust" doszło do wypadku, w wyniku którego zginęła 41-letnia operatorka Halyna Hutchins , a reżyser - Joel Souza został ranny. Broń trzymana przez Aleca Baldwina wystrzeliła, raniąc dwie osoby. Aktor cały czas zapewnia, że nie wiedział, iż broń z której śmiertelnie postrzelił operatorkę i ranił reżysera Joela Souzę, była naładowana ostrą amunicją. Dlatego, jak przekonuje, to nie on ponosi odpowiedzialność za tę tragedię.

Zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci ciążą także na Hannah Gutierrez Reed, która była specjalistką od broni na planie westernu "Rust" i to ona załadowała rewolwer, z którego strzelał Baldwin. W tej samej sprawie toczą się odrębne postępowania. Aktor został pozwany przez ekipę filmową, a także przez rodziców i siostrę operatorki.

Alec Baldwin ponownie usłyszał zarzuty

Zdjęcie Alec Baldwin / Mark Sagliocco / AFP

Pod koniec kwietnia 2023 roku, w obliczu przedstawienia przez obrońców Baldwina nowych dowodów, wycofano postawione mu zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. W oświadczeniu śledczy napisali, że ta decyzja wynika z tego, że w trakcie postępowania "ujawniono nowe fakty, które wymagają dalszej analizy". Prokuratura stanu Nowy Meksyk zapewniła, że wciąż prowadzone jest śledztwo w tej sprawie. To oznacza, że Baldwinowi mogą zostać przedstawione inne zarzuty.

W październiku śledczy poinformowali, że wyszły na jaw dodatkowe fakty. Teraz okazało się, że aktor stanie jednak przed sądem. Wielka ława przysięgłych w Nowym Meksyku ponownie postawiła Baldwinowi zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Zostało to uznane za "czyn popełniony przy całkowitym lekceważeniu lub obojętności dla bezpieczeństwa innych osób".

Portal BBC dotarł do raportu sporządzonego przez biegłych w dziedzinie balistyki i badań kryminalistycznych. "Chociaż Alec Baldwin stale zaprzecza, jakoby naciągnął spust, biorąc pod uwagę przedstawione tu testy, ustalenia i obserwacje, trzeba było pociągnąć lub wcisnąć spust w stopniu wystarczającym, aby zwolnić całkowicie napięty lub cofnięty kurek rewolweru" - można przeczytać w raporcie.

Aktorowi może grozić do 18 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywna. Do nowych ustaleń odnieśli się już adwokaci adwokaci Baldwina, Luke Nikas i Alex Spiro. W oświadczeniu poinformowali, że "z niecierpliwością czekają na nasz dzień w sądzie".