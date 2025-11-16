Ale kompromitacja! Spalił przesłuchanie przed swoim idolem

W 2007 roku 19-letni wówczas Powell zagrał niewielką rolę w "Klubie dyskusyjnym" Denzela Washingtona. Po premierze filmu podczas kolacji przedstawiono go Hoffmanowi, który pochwalił jego występ. "Sam fakt, że [Dustin Hoffman] widział nasz film, nie mieścił mi się w głowie" – wspominał Powell. "To był najlepszy moment mojego życia".

Glen Powell i koszmarne przesłuchanie przed Dustinem Hoffmanem

Hoffman był pod takim wrażeniem, że zaproponował młodemu aktorowi przesłuchanie do roli. Kilka dni później laureat dwóch Oscarów skontaktował się z nim i podał szczegóły castingu. Ten nie poszedł jednak po myśli Powella.

"Zacząłem czytać moje dialogi, ale byłem świadomy, że naprzeciw mnie siedzi Dustin Hoffman. Jest jednym z moich ulubionych aktorów w ogóle. Czytam i widzę, jak uchodzi z niego życie. Myślał sobie: ‘ten typ jest do bani’" – kontynuował Powell. "Widzę, że tracę jego uwagę. I powiedziałem sobie, że go tracę. Zacząłem się wahać, więc traciłem go jeszcze bardziej. Wyszedłem tak bardzo pokonany" – śmiał się.

Glen Powell. Nieudane przesłuchanie nie przekreśliło jego kariery

Aktor zdradził, że chociaż to wydarzenie było bardzo nieprzyjemne, wyciągnął z niego ważną lekcję. "Zdałem sobie sprawę, że ten cały biznes to gra. Najpierw patrzysz na uznanych aktorów jak na legendy, a potem widzisz w nich współpracowników, którzy starają się oczarować widzów na całym świecie".

Nieudane przesłuchanie nie przekreśliło kariery Powella, który jest obecnie jednym z najpopularniejszych aktorów swojego pokolenia. Poza "Uciekinierem" w ostatnim czasie mogliśmy zobaczyć go także w filmach "Top Gun: Maverick", "Tylko nie ty", "Hit Man" i "Twisters".