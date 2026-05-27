Wolsky urodził w Paryżu 24 listopada 1930 roku. W czasie niemieckiej okupacji jego rodzina uciekła do Stanów Zjednoczonych. Po studiach zaciągnął się do armii. W latach 1953-56 stacjonował w Japonii. Po powrocie do kraju został asystentem kostiumografki Helene Pons. Pracował pod jej skrzydłami przez półtora roku.

Albert Wolsky. Pracował z legendami kina

Na początku był związany z nowojorską sceną teatralną. Jego pierwszym projektem filmowym było "Serce to samotny myśliwy" Roberta Ellisa Millera z 1967 roku. Później odpowiadał za kostiumy w "Harrym i Tonto", "Punkcie zwrotnym", "Grease", "Niezamężnej kobiecie" i "Manhattanie". Był stałym współpracownikiem reżysera Paula Mazursky'ego. Zrealizowali razem 11 filmów.

Według samego Wolsky'ego najważniejszym reżyserem w jego życiu był Bob Fosse. Pracowali razem na Broadwayu, a potem przy trzech filmach: "Lennym", "Całym tym jazzie" oraz "Star 80". "Nie było drugiego takiego [filmowca]" - opisywał twórcę "Kabaretu" w 2017 roku. Z kolei jego styl prowadzenia narracji określił jako "intensywny i pewny".

Skórzana kurtka Olivii Newton-John z finału "Grease" przeszła do historii Paramount Pictures/RSO East News

Albert Wolsky. Ten kostium przeszedł do historii kina

Do najbardziej znanych osiągnięć kostiumografa należy bez wątpienia strój, który Olivia Newton-John nosiła w finale musicalu "Grease". "Gdy zjawiłam się w nim na planie po raz pierwszy, zrobił ogromne wrażenie. Wszyscy się zatrzymali. To było coś, czego nigdy wcześnie nie nosiłam. Po zakończeniu zdjęć miałam szczęście, że pozwolili mi go zatrzymać". Kostium został kupiony ponad 40 lat po premierze za 243 tysiące dolarów. Suma wsparła Cancer Wellness & Research Centre w Melbourne w Australii. Nabywca zwrócił strój aktorce.

Albert Wolsky. Najważniejsze wyróżnienia

Wolsky był siedmiokrotnie nominowany do Oscara. Złotą statuetkę odebrał dwa razy: za pracę przy filmach "Cały ten jazz" i "Bugsy". Pozostałe nominacje otrzymał za "Wybór Zofii", "Podróż Natty Gann", "Zabaweczki", "Across the Universe" oraz "Drogę do szczęścia".

Pracował niemal do końca życia. Jego filmografię zamyka "Amsterdam" Davida O. Russella z 2022 roku. Wolsky był związany przez 39 lat z aktorem Jamesem Mitchellem. Spotkali się w 1971 roku i byli razem do czasu śmierci Mitchella w 2010 roku z powodu powikłań po zapaleniu płuc.