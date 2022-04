Źródłem informacji o rzekomym zamiarze eutanazji aktora był wywiad udzielony stacji RTL przez starszego syna gwiazdora. W trakcie rozmowy miał on wyznać, że otrzymał instrukcje w kwestii przebiegu procedury, ojciec miał go także poprosić, by był z nim do końca.

Alain-Fabien Delon, młodszy syn aktora, twierdzi, że słowa te zostały wyrwane z kontekstu, a całe zamieszanie komentuje w mocnych słowach na Instagramie. Wyjaśnia, że jego starszy brat miał opisywać w wywiadzie wydarzenia, które miały miejsce w 2019 roku (przypomnijmy, że Delon trafił wtedy do szpitala po udarze). Podkreślił, że jego ojciec nie zamierza jeszcze żegnać się z życiem.



Potomek aktora zwrócił się wprost do dziennikarzy: "jest ogromna różnica pomiędzy stwierdzeniem 'Synu, na wypadek, gdybym był podłączony do maszyny i był w śpiączce, chcę, żebyś mnie odłączył', a waszym fake newsem w stylu "Pożegnałem się z rodziną, żądam eutanazji".

Młody Delon zwrócił także uwagę na fakt, że wbrew prośbie jego ojca, gdy w 2019 aktor przebywał w śpiączce po udarze, nie został wtedy odłączony od aparatury, która podtrzymywała jego życie. "Postanowiliśmy utrzymać ojca przy życiu" - podkreślił Alain-Fabien Delon.

"Zostawicie go w spokoju. Niech mój staruszek spokojnie przeżyje swoje życie" - apeluje i zaznacza, że zacznie wyciągać konsekwencje prawne wobec tych, którzy rozpowszechniają nieprawdziwe informacje.

Alain Delon o eutanazji

Sam Alain Delon w ostatnich wywiadach ostrzegał już, że nie zawaha się przed zastosowaniem eutanazji, jeśli będzie to konieczne. "Jestem za" - powiedział w zeszłym roku w wywiadzie dla TV5 Monde. "Po pierwsze dlatego, że mieszkam w Szwajcarii, gdzie eutanazja jest możliwa, a po drugie, uważam ją za najbardziej logiczną i naturalną rzecz, jaką można zrobić" - stwierdził gwiazdor.

Przypomnijmy, że aktor wydał też krótkie oświadczenie.

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy towarzyszyli mi przez lata i dawali ogromne wsparcie. Mam nadzieję, że przyszli aktorzy będą brać ze mnie przykład nie tylko w pracy, ale również w codziennym życiu, między tryumfami i porażkami. Dziękuję Alain Delon.

Skandalista Alain Delon 1 / 12 Dzieciństwa i młodości Delona nie można określić mianem "spokojnych". Aktor urodził się w miejscowości Sceaux. Jego rodzice rozwiedli się kilka lat po przyjściu na świat Delona, który od tamtej pory był wychowywany albo w rodzinach zastępczych, albo przez jednego z rodziców. Jako młody chłopak sprawiał spore problemy wychowawcze, dlatego aby "utemperować" młodego człowieka, jego opiekunowie wysłali go do kilku szkół z internatem. Mimo dobrych chęci, pomysł okazał się chybiony, a Delon ze wszystkich placówek został usunięty dyscyplinarnie. Źródło: Getty Images Autor: Silver Screen Collection udostępnij

