"Żegnaj, Tato" - napisał Olaf Lubaszenko. Do wiadomości załączył czarnobiałe zdjęcie swojego ojca. W komentarzach szybko pojawiły się reakcje aktorów, artystów i celebrytów.

Gwiazdy reagują na śmierć Edwarda Linde-Lubaszenki

"Najgłębsze współczucie Olafie Kochany" - czytamy we wpisie aktora Andrzeja Zielińskiego. "Twój Tata był moim ukochanym nauczycielem w PWST. Nauczył mnie myślenia i logiki w moim byciu na scenie. Nigdy nie tworzył barier. Mnie nauczył chyba najwięcej w szkole. Nigdy Go nie zapomnę. A zdanie które wygłosił jako dr Bognar 'największą siłę przebicia ma baran' towarzyszy mi bardzo często. Żegnaj Profesorze".

"Bardzo przykro […] mój Profesor z PWST. Tulę Cię mocno Olaf…" - napisała aktorka Barbara Kurdej-Szatan.

"Przytulam Olaf" - skomentował Borys Szyc.

"Bardzo mi przykro. Wysyłam ciepłe myśli" - napisała Jowita Budnik.

"Olafku ściskam z serca i łączę się w bólu" - możemy przeczytać w komentarzu Michała Milowicza.

Wyrazy współczucia wyrazili także aktorzy Adrianna Biedrzyńska, Janusz Chabior, Ewa Gawryluk, Paulina Holtz, Katarzyna Maciąg, Anna Próchniak, Marcin Rogacewicz i Katarzyna Ucherska, dziennikarki Monika Olejnik i Anita Werner oraz kompozytor Adam Sztaba.

Edward Linde-Lubaszenko. Widzowie uwielbiali go za te role

Urodzony 23 sierpnia 1939 roku Edward Linde-Lubaszenko był uznanym aktorem i pedagogiem. Rozpoznawalność przyniosły mu role w serialu "Układ krążenia" oraz filmach "Ktokolwiek wie...", "Psy", "Sztos" i "Poranek kojota".