Adam Driver przyszedł na świat w kalifornijskim San Diego 19 listopada 1983 roku. Od najmłodszych lat syn prawniczki śpiewał w chórze w Kościele Baptystów, do czego nakłonił go ojczym, który był pastorem. I co ciekawe, nie myślał o tym, by występować przed kamerą. Miał zupełnie inny pomysł na siebie.

W 2001 roku wstąpił do Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. W szeregach armii spędził dwa lata i osiem miesięcy. Miał polecieć do Iraku, ale pomysł spalił na panewce, ponieważ Driver uległ wypadkowi podczas jazdy na rowerze górskim - złamał mostek i nabawił się poważnych problemów ze zdrowiem. W marcu 2004 roku został zwolniony z armii. I chociaż nigdy nie zapomniał o swoich wojskowych korzeniach - czego dowodem jest organizacja non-profit "Arts in Armed Forces", którą prowadzi i która zajmuje się organizowaniem przedstawień scenicznych dla personelu wojskowego, to niespełna 20 lat temu doszedł do wniosku, że najwyższa pora na plan B - aktorstwo. Driver ukończył w tym celu Juilliard School i na stałe przeprowadził się do Nowego Jorku. Tam udało mu się zaczepić na Broadwayu i jego kariera nabrała tempa. Posypały się też pochwały.

Reklama

Na przestrzeni lat miał do czynienia z wieloma cenionymi filmowymi autorami: Martinem Scorsese, Jimem Jarmuschem i Ridleyem Scottem. Z wytrwałością i oddaniem pracował na opinię jednego z najzdolniejszych oraz najbardziej wszechstronnych współczesnych aktorów. Nietypowa uroda mężczyzny dodatkowo sprzyja temu, że trudno oderwać od niego wzrok.

"Gwiezdne wojny" i kreacja Kylo Rena

Adam Driver zdobył światową rozpoznawalność dzięki roli Kylo Rena w filmie "Gwiezdne wojny, epizod VII: Przebudzenie Mocy" wyreżyserowanym przez J.J. Abramsa w 2015 roku. Kylo Ren, znany jako syn Hana Solo (Harrison Ford) i Lei Organy (Carrie Fisher), początkowo szkolił się jako rycerz Jedi pod okiem swojego wuja, Luke'a (Mark Hamill). Z czasem, ulegając wpływom ciemnej strony Mocy, dołączył do Najwyższego Porządku. Jako mistrz zakonu Rycerzy Ren, lojalnie służył Snoke'owi (Andy Serkis). W dramatycznym momencie "Przebudzenia Mocy" Kylo Ren zabija swojego ojca, co staje się jednym z kluczowych punktów jego historii. Driver powrócił do roli Kylo Rena w kolejnych częściach sagi, "Ostatni Jedi" (2017) oraz "Skywalker. Odrodzenie" (2019).

Driver wspomniał w wywiadzie z Chrisem Wallace'em, że fani nieustannie przypominają mu o śmierci Hana Solo i nie mogą mu wybaczyć. "Każdego dnia ktoś mu o tym przypomina" - śmiał się dwukrotnie nominowany do Oscara aktor. "Ok, może nie codziennie, kiedyś było tego więcej, teraz może raz w miesiącu".

"Paterson" (2016): poetycki obraz codzienności

"Paterson" uważany jest za jeden z najlepszych filmów w dorobku Jima Jarmuscha. Twórca "Broken Flowers" stworzył pełną humoru opowieść o tym, że życie jest poezją i każdy może odnaleźć szczęście na swój sposób.



Tytułowy Paterson (Adam Driver) jest kierowcą miejskiego autobusu. Niczego mu nie brakuje. Kocha swoją pełną szalonych pomysłów żonę (Golshifteh Farahani), która każdego dnia tworzy nowy plan na przyszłość. Mężczyzna ma czas na swoją pasję (pisanie wierszy), spacery z psem i spotkania z grupą zaprzyjaźnionych ekscentryków.



Jest wśród nich przeżywający zawód miłosny kompan od kufla, wyzwolona singielka przesiadująca wieczorami w barze oraz wiecznie narzekający kolega z pracy, który zazdrości Patersonowi pogody ducha. Jednak na skutek zabawnego zbiegu okoliczności stoicki spokój tytułowego bohatera zostaje poddany próbie.

"'Paterson' jest w zamierzeniu celebracją poezji, kryjącej się w drobiazgach, zmianach, codziennych relacjach z innymi. To odtrutka na mroczne, trudne kino pełne problemów. To film, który powinien przepłynąć obok widza, jak obrazy obserwowane przez szybę miejskiego autobusu, jak mechaniczna gondola poruszająca się przez małe, zapomniane miasto" - mówił o projekcie Jim Jarmusch w wywiadzie dla The Film Stage.

"Historia małżeńska" (2019): film, który wyciska łzy

Mimo że reżyser Noah Baumbach dał jasno do zrozumienia, że "Historia małżeńska" nie jest autobiografią, nie da się ukryć, że reżyser czerpał inspirację z rozwodu, przez który przeszedł w prawdziwym życiu. Uwydatnił to, co jego bohaterowie - reżyser teatralny i aktorka grana przez Adama Drivera i Scarlett Johansson - doświadczali w filmie. Reżyser przyznał, że stworzenie filmu osobistego to nie to samo, co zrobienie filmu o sobie samym. Przygotowując się do nakręcenia "Historii małżeńskiej", reżyser przeprowadził wywiady wśród przyjaciół, którzy się rozwiedli, ale także z tymi, którzy mieli doświadczenie jako prawnicy, sędzia, czy mediatorzy.

"Rzadko zdarzają się w kinie filmy tak mocno wnikające w sam środek naszego jestestwa, w których odnaleźć możemy siebie, swoje relacje, emocje i przeżycia, niekoniecznie mając za sobą doświadczenia bohaterów. 'Historia małżeńska' ma tę siłę. A im dalej od seansu, tym bardziej ta opowieść się w widzu zagnieżdża i rozpycha" - pisała o filmie Dagmara Romanowska.

Driver za poruszającą kreację Charliego Barbera otrzymał w 2020 roku nominację do Oscara.

Zdjęcie Scarlett Johansson i Adam Driver / Netflix / materiały prasowe

"Annette" (2021): zaskakujący musical

"Annette" w reżyserii Leosa Caraxa to grająca konwencją musicalu opowieść o parze przyzwyczajonej do życia w blasku fleszy paparazzich. Szybko jednak przemienia się w opowieść o toksycznej męskości i szalejącym ego niespełnionego artysty.

Anne (w tej roli Marion Cotillard) jest utalentowaną, piękną śpiewaczką operową, zaś Henry (Adam Driver) to ekscentryczny, obdarzony osobliwym poczuciem humoru komik, którego kariera powoli dobiega końca. Obserwując sukcesy ukochanej, mężczyzna zaczyna odczuwać coraz większą zazdrość i stopniowo oddala się od partnerki. Aby scalić związek, para rozpoczyna starania o dziecko, jednak ani ciąża Anne ani narodziny córki i wspólna podróż nie sprawiają, że uczucie powraca. Komik nie jest także w stanie otoczyć bezinteresowną, rodzicielską miłością małej Annette, obdarzonej wyjątkowym darem wokalnym. Postanawia wykorzystać jej talent i sprawić, że kilkuletnia dziewczynka zostanie światowej sławy gwiazdą estrady. W realizacji tego planu ma pomóc mu dyrygent współpracujący kiedyś z Anne (Simon Helberg).

"Na końcu po tańcach i śpiewach pozostaje jednak gorycz. [...] Nie ma wątpliwości, że za przebranym Driverem kryje się sam Carax. "Annette" to film bardzo osobisty, który jest rodzajem rozliczenia z własną przeszłością. Trudno doszukiwać się w nim najlepszego tytułu w portfolio Caraxa, ale istnieje prawdopodobieństwo, że to właśnie ten film mówi o nim i o jego kondycji więcej niż wcześniejsze arcydzieła" - pisał w recenzji dla Interii Mateusz Demski.

Zdjęcie Adam Driver w "Annette" / materiały prasowe

"Ostatni pojedynek" (2021): epickie dzieło Ridleya Scotta

"Ostatni pojedynek" to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia ostatniego prawnie zatwierdzonego pojedynku sądowego we Francji. Akcja rozgrywa się w XIV wieku, gdy Marguerite de Carrouges oskarża Jacques’a Le Grisa o gwałt. Ponieważ sprawy nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, jej mąż, rycerz Jean de Carrouges, żąda pojedynku na śmierć i życie, który ma być ostatecznym rozjemcą.

Wzorowany na słynnym "Rashomonie" Akiry Kurosawy, "Ostatni pojedynek" został opowiedziany z perspektywy trojga głównych bohaterów, czyli dwóch walczących ze sobą rycerzy oraz żony Marguerite. W rolach głównych poza Adamem Driverem występują: Matt Damon, Ben Affleck i Jodie Comer.

Dzieło Ridleya Scotta zadebiutowało w kinach w 2021 roku i zaliczyło klapę finansową. Choć film spotkał się z uznaniem krytyków, zarobił jedynie 30 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Scott po premierze obwiniał m.in. "pokolenie przyklejone do telefonów", co wywołało głośną internetową dyskusję. "Ostatni pojedynek" o wiele lepiej poradził sobie w streamingu.

Zdjęcie Adam Driver w filmie "Ostatni pojedynek" / materiały prasowe

"Father Mother Sister Brother": nowy film z Adamem Driverem już w kinach

"Father Mother Sister Brother" to najnowszy film Jima Jarmuscha, w którym zobaczymy nie tylko Adama Drivera, ale również Mayim Bialik, Toma Waitsa, Cate Blanchett i Vicky Krieps. Premiera produkcji odbyła się we wrześniu 2025 roku podczas festiwalu w Wenecji, gdzie otrzymała główną nagrodę wydarzenia - Złotego Lwa. Reżyser w trzech nowelach skupia się na trudnych relacjach rodzinnych.

Produkcja trafiła do polskich kin 16 stycznia 2026 r.

Zobacz też:

Był mężem polskiej gwiazdy. Przez lata próbowała wymazać go z pamięci

