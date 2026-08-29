Straciła rolę w "Spider-Manie". Aktorka wspomina sytuacją sprzed lat

Shailene Woodley, znana z serii "Niezgodna", serialu "Wielkie kłamstewka" czy dramatu młodzieżowego "Gwiazd naszych wina", 2013 roku wzięła udział w castingu do roli Mary Jane Watson w "Niesamowitym Spider-Manie 2". Gdy 23-letnia wówczas aktorka dowiedziała się, że to właśnie ją zaproszono do współpracy nad tytułem, była wniebowzięta. Jak sama przyznała, postać Mary Jane fascynowała ją od dziecka.

"To było moim marzeniem, bo naprawdę, Spider-Man to mój ulubiony superbohater. Mary Jane była moją ulubioną postacią, kiedy dorastałam. Więc kiedy mi się udało, pomyślałam sobie: to takie ekscytujące" - zdradziła w rozmowie SAG-AFTRA Foundation Conversations.

Woodley, dumna z tego, że udało jej się spełnić zawodowe marzenie, pojawiła się na planie zdjęciowym i u boku Andrew Garfielda, który wcielał się w postać Petera Parkera, nagrała kilka scen.

Shailene Woodley miała zagrać Mary Jane Watson

Przez rok sytuacja wydawała się jasna. Wszystko zmienił jednak telefon z informacją, że decyzją twórców wątek Mary Jane zostanie wycięty. Jak relacjonowała aktorka, powiedziano jej, że w scenariuszu było już zbyt wiele nowych postaci, a najważniejszym wątkiem była relacja Petera z Gwen Stacy, graną przez Emmę Stone.

Wprowadzenie Mary Jane jako kolejnego obiektu westchnień Spider-Mana wydało się twórcom zbyt mylące. "No cóż, tak mi powiedziano. Ale kto wie, jaka jest prawda" - dodała Woodley.

Podczas nowojorskiej premiery filmu "Niesamowity Spider-Man 2" jeden z producentów Matt Tolmach opowiedział magazynowi Variety o kulisach wycięcia scen z udziałem Shailene Woodley. "Złapaliśmy się zbyt wielu wątków. Byliśmy w trakcie realizacji i zdaliśmy sobie sprawę, że historia Mary Jane nie znajdzie się w filmie" - tłumaczył.

Choć Woodley nie pojawiła się w wymarzonej roli w uniwersum Marvela, w tym samym roku w kinach zadebiutowała pierwsza część serii "Niezgodna" z Theo Jamesem i Milesem Tellerem, która przyniosła młodej aktorce międzynarodową rozpoznawalność.