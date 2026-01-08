Sadie Sink zdradza, jak dowiedziała się o roli w MCU

Zdjęcia do "Spider-Mana: Brand New Day" rozpoczęły się 1 sierpnia 2025 roku w Glasgow w Szkocji. Za kamera stanął Destin Daniel Cretton, który współpracował z Marvellem wcześniej za sprawą "Shang-Chiego i legendy dziesięciu pierścieni" z 2021 roku.

Zendaya i Jacob Batalon powrócą jako Michelle "MJ" Jones-Watson, ukochana bohatera, i Ned Leeds, jego najlepszy przyjaciel. Jon Bernthal, który zagrał Franka Castle’a/Punishera w serialowych produkcjach Marvela, po raz pierwszy wcieli się w tę rolę na dużym ekranie. Z kolei Sadie Sink (serial "Stranger Things") i Liza Colón-Zayas (serial "The Bear") zagrają zupełnie nowe postaci.

Na ten moment nie wiemy, w kogo wcieli się Sink. Sama aktorka w wywiadzie u Jimmy'ego Fallona przyznała, że utrzymanie szczegółów w tajemnicy jest dla niej "torturą".

Co ciekawe, zanim do Sadie odezwali się przedstawiciele Marvela, by zaprosić ją do udziału w filmie, aktorka dowiedziała się o swoim potencjalnym angażu z internetowych spekulacji fanów!

"Dowiedziałam się o tym z internetowych teorii. Zanim dostałam rolę w 'Spider-Manie', w internecie krążyły spekulacje, że 'Sadie Sink zagra w nowym Spider-Manie' - wyjaśniła. "Pomyślałam sobie: 'Hmm? Naprawdę?'. I rzeczywiście, dwa dni później poprosili mnie o to. Więc tak, te teorie, czasami mają w sobie ziarno prawdy" - stwierdziła młoda aktorka.

"Dowiedziałam się o tym, gdy kończyliśmy piąty sezon ['Stranger Things']. Spider-Man zawsze był moim ulubionym. Uwielbiam Spider-Mana. Uwielbiam zwłaszcza Spider-Mana Toma" - dodała.

"Świetnie się bawiłam pracując nad tym filmem. Nie mogę się doczekać, żeby o nim więcej opowiedzieć. Jest tak wiele, czym chcę się podzielić" - wyznała Sadie.

Kiedy nowy "Spider-Man" w kinach?

Nowy "Spider-Man" ma trafić do kin latem - 31 lipca 2026 roku. Film otworzy szóstą fazę Kinowego Uniwersum Marvela. W jej skład wejdą także dwie części "Avengers" - "Doomsday" i "Secret Wars".

