Afera wokół "Wonder Woman 3". Gal Gadot przerywa milczenie

Gal Gadot przez wiele lat była związana z kinowym uniwersum DC. Izraelska aktorka w 2016 roku wcieliła się w postać słynnej komiksowej wojowniczki Wonder Woman, kontynuując swoją przygodę w "Lidze Sprawiedliwości" i "Wonder Woman 1984".

Fani nie doczekali się jednak kolejnej odsłony przygód kultowej bohaterki. "Wonder Woman 3" napotkał na swojej drodze wiele przeszkód. Film został kilkukrotnie skasowany i zapowiedziany na nowo, co wprowadziło widzów w niemałą konsternację. Prace nad tytułem zbiegły się również w czasie ze zmianami w kierownictwie DC.

Choć to Gal Gadot przez ostatnią dekadę wcielała się w rolę Diany Prince, decyzją producentów w kolejnym filmie poświęconym superbohaterce pierwszym planie zobaczymy już najprawdopodobniej inną aktorkę. Jedną z fanowskich faworytek jest w tej kwestii gwiazda "Hit Mana" i "Andora" Adria Arjona.

"Wonder Woman 3": Gal Gadot ma pretensje do Jamesa Gunna

Po wielu miesiącach niepewności Gal Gadot zdecydowała się przerwać milczenie i w mocnych słowach podsumowała zamieszanie panujące wokół "Wonder Woman 3". Aktorka uderzyła w Jamesa Gunna, oskarżając go o "nieeleganckie" zachowanie w stosunku do niej i innych artystów związanych z uniwersum DC. Przyznała, że nie była zaskoczona tym, jak nowa dyrekcja potraktowała jej bohaterkę.

"Widziałam, jak potraktowano wszystkich innych. Sytuacja z Henrym [Cavillem] nie została rozegrana elegancko, delikatnie mówiąc. Patty [Jenkins] również nie została potraktowana elegancko. Wszyscy jesteśmy dorośli i wszystko jest w porządku" - mówiła w podcaście Happy, Sad, Confused.

Gal Gadot podkreśliła, jak ważna była dla niej rola w DC i wyraziła wdzięczność za bycie częścią tego zespołu. Dodała również, że życzy powodzenia aktorce, która wkroczy do komiksowego świata na jej miejsce. "Ta postać znaczy bardzo dużo dla tak wielu z nas. Nigdy nie była moja" - mówiła.

Gal Gadot nie wróci do roli Wonder Woman?

Gadot przyznała, że gdyby jednak zaproponowano jej udział w nowej odsłonie przygód Wonder Woman, prawdopodobnie odmówiłaby producentom ze względu na zobowiązania rodzinne.

"Nie jestem pewna, czy zgodziłabym się na udział w kolejnej 'Wonder Woman' na tym etapie życia, z czwórką dzieci, ich szkołami i tym wszystkim. Odizolowanie się od nich na tak długi czas nie wchodzi już w grę" - oświadczyła.