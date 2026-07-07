Aktorka stworzona przez AI robi karierę. Wystąpi w nowym filmie

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Tilly Norwood to wschodząca gwiazda Hollywood, aktywnie działająca w mediach społecznościowych. Jest ona jednak w całości wykreowana przez sztuczną inteligencję. Jej postać od dawna budzi spore kontrowersje, jednak wszystko wskazuje na to, że jej kariera dopiero nabiera tempa. Jak przekazało studio Particle 6, aktorka wkrótce zagra główną rolę w filmie "Misaligned".

Tilly Norwood, aktorka AI, w czarnej skórzanej kurtce i podartych kabaretkach na barierce przy ulicy z taksówkami.
Aktorka AI Tilly Norwood wystąpi w nowym filmiePatricle 6materiały dystrybutora

To pierwsza aktorka stworzona przez AI. Wystąpi w nowym filmie

Studio Particle 6, specjalizujące się w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w branży filmowej i rozrywkowej, w 2025 roku stworzyło pierwszą w historii aktorkę AI. Tilly Norwood, bo tak nazywa się wykreowana przez sztuczną inteligencję gwiazda, posiada własne konta w mediach społecznościowych, nawiązuje relacje z obserwatorami, a nawet występuje w popularnych talk show. Problem w tym, że jest jedynie wytworem nowoczesnej technologii.

Twórcy zapowiadają, że Tilly jest jedną z wielu aktorek AI, które już wkrótce zdominują przestrzeń medialną. W poniedziałek szefostwo Particle 6 ogłosiło, że gwiazda zagra główną rolę w nowym pełnometrażowym filmie "Misaligned", który będzie fuzją pracy człowieka i sztucznej inteligencji.

"Misaligned" jest zapowiadany jako komediodramat coming-of-age osadzony w alternatywnym świecie "Tillyverse", w całości przejętym przez sztuczną inteligencję. Film opowie historię Tilly, pozbawionej ciała, prawdziwych emocji i doświadczeń istoty, którą tajemniczy bot z dark webu pragnie przekonać do przełamania wszelkich barier, by uczynić ją bardziej ludzką.

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Kuba Armata

- Nasza praca potwierdziła to, co od dawna podejrzewaliśmy - powiedziała szefowa i założycielka studia Particle 6 Eline van der Velden. - Sztuczna inteligencja może wspierać tworzenie filmów fabularnych najwyższej jakości, ale tylko przy znacznym wkładzie ludzkiej pracy, umiejętności, osądu, czasu. To nie jest ograniczenie technologii, tylko jej główna cecha. Filmowcy, którzy odniosą sukces w nadchodzącej dekadzie, połączą wieloletnią intuicję narracyjną z tymi nowymi narzędziami - zapewniała.

Tilly Norwood - gwiazda AI wzbudza kontrowersje

O Tilly Norwood zrobiło się głośno latem 2025 roku za sprawą dwuminutowego klipu "AI Commissioner". Wykreowanie aktorki wywołało burzę w sieci, w szczególności związków zawodowych aktorów, które potępiły firmę Particle 6, przekonując, że dewaluuje ona pracę prawdziwych artystów i zagraża ich bytności.

Holenderska pomysłodawczyni persony Tilly Norwood twierdzi, że jest ona jedynym w swoim rodzaju dziełem sztuki.

Prace nad "Misaligned" dopiero się rozpoczęły. Za produkcję odpowiedzialne będzie studio Particle 6.

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