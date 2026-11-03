Grace rozpoczęła swoją karierę w wieku sześciu lat od występów w serialach. Rozpoznawalność przyniósł jej film "Obdarowani" z 2017 roku, w którym wcieliła się w niezwykle inteligentną dziewczynkę. Następnie pojawiła się w nowych odsłonach "Pogromców duchów". Ostatnio mogliśmy zobaczyć ją w "Rocznicy" i "Krzyku 7".

Mckenna Grace o scenach nagości

"W tym momencie nie chcę występować w scenach nagości ani niczym hiperseksualnym" - stwierdziła Grace w rozmowie z Cosmopolitan. "Szanuję każdego, kto potrafi je nagrywać, ale mnie to przeraża. Nie wiem, czy kiedyś się to zmieni".

"Nie jest tak, że wybieram tylko grzeczne role. W ostatnim 'Krzyku' moja postać zostaje dosłownie wypatroszona. Marzę jednak o tym, by któregoś dnia zagrać księżniczkę Disneya" - kontynuowała.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" [trailer 2] materiały dystrybutora

Najnowszy film Mckenny Grace

W "Igrzyskach śmierci: Wschodzie słońca w dniu dożynek" Grace wcieliła się w Maysilee Donner z dystryktu 12, która w czasie rozgrywek wchodzi w sojusz z 16-letnim Haymitchem Abernathym (Joseph Zada).

Za kamerą stanął Francis Lawrence, reżyser poprzednich czterech filmów z serii "Igrzyska śmierci". Film wejdzie do kin 20 listopada 2026 roku.