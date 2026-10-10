Oscary 2027. Kto zdobędzie nominację?

Jesień to dobry czas na przegląd nowości, jakie obejrzeliśmy w minionych miesiącach i wstępne prognozy przed przyszłorocznym sezonem nagród. Nietrudno przewidzieć, że rekordowa liczba nominacji trafi do widowiskowej "Odysei" Christophera Nolana, trzeciej części "Diuny" Denisa Villeneuve'a czy filmu "La Bola Negra" Javiera Calvo i Javiera Ambrossiego. Nie tak łatwo wytypować jednak kandydatów w kategoriach aktorskich. W większości zestawień przewijają się gwiazdy, takie jak Inde Navarette ("Obsesja)", Julianne Moore, która zagrała w "Debiucie" Jessego Eisengerba czy Emily Blunt za rolę w "Dniu objawienia".

Wśród aktorów największe szanse na wygraną mają na ten moment Andrew Scott ("Elsinore"), John Malkovich ("Dziki koń dziewięć") i Matt Damon ("Odyseja").

"Zaproszenie" może sporo namieszać w sezonie nagród

Czarnym koniem przyszłorocznego wyścigu oscarowego może być "Zaproszenie" w reżyserii Olivii Wilde - słodko-gorzka komedia o problemach, z jakimi mierzą się partnerzy w długoletnich związkach. Twórczyni "Booksmart" i "Nie martw się, kochanie" tym razem sięgnęła po dużo bardziej kameralną formę, skupiając uwagę widza jedynie na czterech postaciach podczas jednego wieczoru w jednym z apartamentów w San Francisco.

Film zebrał pozytywne recenzje krytyków i zgromadził przed ekranami miliony widzów - tylko w Polsce "Zaproszenie" obejrzało ponad 300 tysięcy osób. To zdecydowanie najlepiej oceniany film w reżyserskiej karierze Wilde, który stanowi absolutne przeciwieństwo wielkich blockbusterów, jakie zobaczyliśmy w kinach tego lata. Mimo to ma ogromne szanse na pokonanie ich w przynajmniej kilku kategoriach.

Olivia Wilde sięgnie po Oscara? Może przejść do historii

Krytycy już teraz podsumowują najlepsze kreacje aktorskie 2026 roku i w pierwszej piątce wskazują pierwszoplanową rolę Olivii Wilde. Aktorka wcieliła się w postać Angeli, której małżeństwo z Joem (Seth Rogen) przechodzi kryzys. Z pozoru ich związek wydaje się idealny: mają piękne mieszkanie, zabezpieczenie finansowe, wychowują razem dziecko. To jednak tylko powłoka - do burzliwej kłótni, która pobudzi sąsiadów, wystarczy im niewielki pretekst.

Gdy pewnego wieczoru zapraszają do siebie na kolację nowych sąsiadów Pinę (Penélope Cruz) i Hawka (Edward Norton), swobodna rozmowa zamienia się w niebezpieczną grę, podczas której Joe i Angela mają okazję spróbować czegoś, o czym w skrycie od dawna marzyli. Na jaw wychodzą ich emocjonalne i fizyczne pragnienia, jednak ten szalony wieczór będzie miał dla nich swoją cenę.

Olivia Wilde, która ma wszelkie predyspozycje do tego, by sięgnąć po nominację do Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą, przeszłaby tym samym do historii kina. Dlaczego? Otóż w całej 99-letniej historii ceremonii rozdania złotych statuetek ani jedna kobieta nie została nominowana za swoją rolę w filmie, który sama wyreżyserowała.

Jest to tym bardziej szokujące, że zaszczyt ten przypadł mężczyznom osiem razy, a dwukrotnie doprowadził do wygranej. Wśród reżyserów nominowanych za aktorstwo w swoim filmie znaleźli się m.in. Orson Welles ("Obywatel Kane"), Woody Allen ("Annie Hall"), Roberto Benigni ("Życie jest piękne") czy Kevin Costner ("Tańczący z wilkami"). Łącznie aż 20 mężczyzn na przestrzeni lat otrzymało nominację aktorskie za filmy, które wyreżyserowali.

W sumie kobiety otrzymały dziewięć nominacji do Oscara za najlepszą reżyserię. Pierwsza wygrana w tej kategorii przypadła Kathryn Bigelow za film "The Hurt Locker. W pułapce wojny". Sukces ten w 2021 roku powtórzyła Chloe Zhao ("Nomadland"), a następnie w 2022 roku statuetka powędrowała do Jane Campion ("Psie pazury").

Gdyby Wilde udało się uzyskać oscarową nominację za reżyserię, byłaby to pierwsza tego typu sytuacja od 2024 roku, gdy o statuetkę walczyła reżyserka "Substancji", Coralie Fargeat.



